十大屋苑｜負面消息充斥 周末成交跌44% 利嘉閣：待農曆新年後才見明顯改善

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，本周六及周日(20及21日)十大二手屋苑成交續跌，情況實屬正常，主因近期市場傳出若干負面消息有關。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上個周六日(13至14日)的9宗下跌逾44%，為連續2周維持在單位數水平。
廖偉強指出，近日港股不振，跌至15,300點水平；加上日前鬧出港府擬徵收資產增值稅的風波，令市場抱觀望態度。同時，買賣雙方亦關注下月《財政預算案》會否再度「減辣」，致觀望氣氛更濃，買家未敢貿貿然入市，令交投相對淡靜，相信要待農曆新年後，樓市成交才有明顯改善。
6屋苑「食白果」
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島及九龍區分別各錄2宗及3宗買賣，而新界區則「食白果」。若以屋苑劃分，將軍澳新都城錄得2宗交易，成績最理想。紅磡黃埔花園、鰂魚涌康怡花園及太古城分別各錄1宗成交。其餘6個屋苑包括柴灣杏花邨、藍田麗港城、荔枝角美孚新邨、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊，以及東涌映灣園均暫未聞成交。
新都城連錄2宗買賣 平均呎價12980元
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，將軍澳睇樓量明顯有所增加，新都城承接力強，於剛過去的周末兩日共錄得2宗買賣，分別為1期2座中層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，成交價515萬元，呎價約14,148元；另一宗為3期3座低層F室，實用面績約626方呎，三房套間隔，以770萬元易手，呎價約12,300元。屋苑1月份暫錄9宗成交，平均呎價約13,582元。
黃埔花園中層戶售795萬
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶指，紅磡黃埔花園暫錄得1宗成交，單位為11期6座中層A室，實用面積約639方呎，以795萬元售出，呎價約12,441元。
康怡花園及太古城兩天各錄1宗成交
港島區的康怡花園及太古城周末兩天各錄1宗交易。其中利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園C座高層06室，實用面積約509方呎，以628萬元沽出，呎價約12,338元。
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑說，太古城明宮閣中層C室，實用面積約582方呎，以815萬元售出，呎價約14,003元。