十大屋苑｜負面消息充斥 周末成交跌44% 利嘉閣：待農曆新年後才見明顯改善

以屋苑劃分，將軍澳新都城周末錄得2宗交易，成績最理想。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，本周六及周日(20及21日)十大二手屋苑成交續跌，情況實屬正常，主因近期市場傳出若干負面消息有關。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上個周六日(13至14日)的9宗下跌逾44%，為連續2周維持在單位數水平。

廖偉強指出，近日港股不振，跌至15,300點水平；加上日前鬧出港府擬徵收資產增值稅的風波，令市場抱觀望態度。同時，買賣雙方亦關注下月《財政預算案》會否再度「減辣」，致觀望氣氛更濃，買家未敢貿貿然入市，令交投相對淡靜，相信要待農曆新年後，樓市成交才有明顯改善。