十大屋苑｜連續4周末維持單位數成交 中原：一手平賣 二手捱打 ｜二手市況

二手交投氣氛仍見淡靜，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(26及27日)錄得7宗成交，較上周末的8宗減少1宗或12.5%，並連續4個周末錄得單位數成交。當中太古城及黃埔花園各錄2宗買賣表現最佳，康怡花園、麗港城及嘉湖山莊各錄1宗成交，其餘5個屋苑「交白卷」。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末西沙票王新盤「SIERRA SEA」首輪開售反應熾熱，318伙價單單位即日沽清，連同其他貨尾項目，周末一手市場成交逾350宗，西沙項目亦迅速加推全新價單應市。二手市場受新盤低開影響，持續處於捱打狀態，成交相對淡靜，尤其是細價樓最受影響，相信短期內仍以一手主導，二手交投難有突破。

太古城兩房 17 年轉手帳 賺 308 萬 中原地產太古城齊宮閣分行高級資深區域營業經理王秀芬指，本周末太古城交投氣氛不俗，錄得2宗成交，上手業主均能獲利離場，包括天山閣 (7座)高層E室，實用面積約582方呎，兩房間隔，以778萬元易手，呎價約13,368元。原業主於2008年以470萬元購入單位，持貨約17年，現轉手帳面獲利308萬元，單位期內升值65.5%。另一宗為鳳山閣 (15座)極低層E室，實用面積約689方呎，三房間隔，以725萬元沽出，呎價約10,522元。原業主於2012年以608萬元入市，持貨約13年，現轉手帳面賺117萬元，單位期內升值約19.2%。

康怡花園三房呎售 1.2 萬 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園周末錄得1宗成交，按周無升跌，成交單位為L座高層15室，實用面積約605方呎，三房間隔。原叫價795萬元，最後減價42萬元或約5.3%，以753萬元售出，呎價約12,446元。屋苑本月錄得6宗成交，平均實用呎價約12,183元。 麗港城三房套放盤一個月減價 52 萬沽 中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟說，近日麗港城睇樓量回升，本周末錄得1宗成交，單位為2座高層D室，實用面積約687方呎，三房套房間隔。原叫價740萬元，放盤一個月，以688萬元沽出，減價52萬元或約7%，呎價約10,015元。原業主早於1993年以309.7萬元入市，持貨約32年，現轉手帳面獲利378.3萬元，單位期內升值約1.2倍。