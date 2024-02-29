十大屋苑｜2月成交按月跌40% 撤辣後兩日入市氣氛急升 中原料將迎來小陽春

二手樓市表現持續低迷，據中原地產統計，十大屋苑2月份共錄得104宗成交，較上月的175宗，減少40.6%。然而，本月最尾兩天(28及29日)、即政府宣布全面撤辣及金管局落實免除壓力測試等措施後，立即帶動交投，兩天共錄9宗成交，多於上周末兩天共錄得的6宗，交投有所加快。

成交量方面，只有3個屋苑按月錄得升幅，包括鰂魚涌康怡花園錄得6宗買賣，按月多50%；沙田第一城增13.3%，至17宗成交；鴨脷洲海怡半島錄得9宗成交，升12.5%。下7個屋苑均報跌，幅度介乎40%至66.7%，跌幅最大為鰂魚涌太古城及東涌映灣園，按月同挫66.7%，至9宗及4宗買賣。

呎價方面，4個屋苑報升，幅度介乎1.8%至11.1%，海怡半島升11.1%最佳，報14,612元。其餘6個屋苑跌幅介乎1.1%至6.5%，天水圍嘉湖山莊挫6.5%最差，報7,690元。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，本月受農曆新年節日氣氛影響，加上全城等待月尾政府好消息，入市態度相當觀望，昨日政府全面撤辣後，早前累積的購買力陸續釋放，市場氣氛明顯轉好，問盤及睇樓活動即時增加，料將迎來成交量小陽春，3月份整體交投睇好。