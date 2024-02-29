十大屋苑｜2月成交按月跌40% 撤辣後兩日入市氣氛急升 中原料將迎來小陽春

二手樓市表現持續低迷，據中原地產統計，十大屋苑2月份共錄得104宗成交，較上月的175宗，減少40.6%。然而，本月最尾兩天(28及29日)、即政府宣布全面撤辣及金管局落實免除壓力測試等措施後，立即帶動交投，兩天共錄9宗成交，多於上周末兩天共錄得的6宗，交投有所加快。
成交量方面，只有3個屋苑按月錄得升幅，包括鰂魚涌康怡花園錄得6宗買賣，按月多50%；沙田第一城增13.3%，至17宗成交；鴨脷洲海怡半島錄得9宗成交，升12.5%。下7個屋苑均報跌，幅度介乎40%至66.7%，跌幅最大為鰂魚涌太古城及東涌映灣園，按月同挫66.7%，至9宗及4宗買賣。
呎價方面，4個屋苑報升，幅度介乎1.8%至11.1%，海怡半島升11.1%最佳，報14,612元。其餘6個屋苑跌幅介乎1.1%至6.5%，天水圍嘉湖山莊挫6.5%最差，報7,690元。
中原地產住宅部總裁陳永傑表示，本月受農曆新年節日氣氛影響，加上全城等待月尾政府好消息，入市態度相當觀望，昨日政府全面撤辣後，早前累積的購買力陸續釋放，市場氣氛明顯轉好，問盤及睇樓活動即時增加，料將迎來成交量小陽春，3月份整體交投睇好。
太古城不少放盤業主即時反價或封盤
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月錄9宗成交，平均實用呎價約15,440元，按月減少18宗或約66.7%。2月適逢農曆新年及《財政預算案》發表前夕，買賣雙方普遍觀望。昨日政府宣布全面撤辣，市場氣氛即時好轉，不少放盤業主即時反價或封盤，區內交投雖暫未急增，但料會逐步回升。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，受連假及財案影響，2月市場觀望氣氛濃厚，海怡半島交投平平，2月錄9宗成交，較上月多1宗或12.5%，平均實用呎價報14,612元，按月升11.1%。政府宣布全面撤辣及暫停壓力測試，料會促使部份觀望樓市多時的買家加快入市決定，料整體交投會漸回升。
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，美孚新邨本月全月最終錄得15宗成交，按月大幅回落51.6%；平均實用呎價更進一步下調至約9,484元，按月跌幅1.3%，交投價量齊跌。農曆新年長假過後，區內睇樓氣氛已見回升，加上新一份《財政預算案》公布樓市全面撤辣，相信可刺激大批換樓客出動，撤辣後屋苑已錄一宗成交，相信新政策可重燃入市意欲，料3月二手交投向好。
黃埔花園三房套撤辣後800萬易手
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，農曆新年為樓市傳統淡季，交投疏落亦屬正常。黃埔花園本月最終錄得12宗成交，按月下跌約45.5%，平均實用呎價亦下調約1.4%，最新報約12,633元。隨著新一份《財政預算案》為樓市全面撤辣，三大辣招已完成任務，有助買家加快入市決定，加上農曆新年長假累積下來的購買力，料短期內二手交投持續加快，撤辣後屋苑已錄1宗成交，單位為11期11座高層B室，實用面積約639方呎，三房套間隔，最新以800萬元易手，呎價約12,520元。
沙田第一城撤辣後速錄3宗成交
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，辣招全面撤銷，樓市早前已累積一批購買力，不少買家已開始積極於市場尋覓筍盤，帶動交投，屋苑本月錄17宗成交，較上月錄15宗增加約13.3%，其中3宗於撤辣後錄得，平均實用呎價約12,604元水平，近日問盤及睇樓活動明顯增加，不過亦有個別業主封盤或反價，料3月份交投量增加。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊本月錄得20宗買賣，較上月少約41%；平均實用呎價約7,690元，按月下跌約6.5%。本月有農曆新年，傳統上交投量少，不少買家已於上月偷步入市，加上市場憧憬本月底新一份《財政預算案》為樓市撤辣，心態觀望，本月成交價量齊跌，同時被兩宗事故單位成交明顯拖低屋苑平均呎價。昨日財案宣布撤銷所有樓市辣招，加上免壓力測試，相信對樓市影響正面，財案後嘉湖山莊暫錄得1宗成交，預計待市場消化撤辣消息後，交投將會陸續加快。