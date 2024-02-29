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地產
2024-02-29 08:10:00

沙田第一城兩房撤辣後420萬沽 原業主持貨7年多明賺實蝕離場(有相睇)｜藍籌屋苑

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沙田第一城兩房撤辣後420萬沽 原業主持貨7年多明賺實蝕離場(有相睇)｜藍籌屋苑

沙田第一城兩房撤辣後420萬沽 原業主持貨7年多明賺實蝕離場(有相睇)｜藍籌屋苑

《財政預算案》宣布「撤辣」後，多區屋苑出現反價封盤個案，不過亦有業主加快沽貨套現離場。藍籌屋苑之一沙田第一城最新有兩房單位連減3口價後，最終以418萬元沽出，入市7年多帳面僅賺1萬元，計及使費屬「明賺實蝕」離場。

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，上述單位為沙田第一城550座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，坐向西北，外望山景，景觀開揚。原業主於去年6月以546萬元放售單位，最終累減3口價共126萬元或約23.4%，以418萬元沽出，呎價約14,718元。

據了解，原業主於201610月以417萬元購入單位，持貨約7年多，現轉手帳面僅賺1萬元或約0.2%。計及使費，恐倒蝕約18萬元離場。

伍錦基指，屋苑對上同類型成交為同座低層E室，實用面積同為約284方呎，本月以438萬元售出，如今中層單位成交價反賣平約4.6%。至於屋苑本月錄得15宗成交，已追平上月全月成交宗數；平均成交呎價約12,729元。

⇊直擊沙田第一城550座中層A室⇊

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沙田第一城兩房業主反價逾7%

沙田第一城於樓市全面撤辣後亦出現業主反價個案，伍錦基稱，屋苑2座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔。原開價400萬元，現反價至430萬元，加價30萬元或約7.5%，呎價約13,150元。

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另外，中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪指，沙田第一城42座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔。原叫價420萬元，最新調整至430萬元，加價10萬元或約2.4%，呎價約15,141元。

即睇沙田第一城放盤 (House730)

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沙田第一城本月錄得15宗二手成交，已追平上月全月成交宗數；平均成交呎價約12,729元。(資料圖片)

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