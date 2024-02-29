沙田第一城兩房撤辣後420萬沽 原業主持貨7年多明賺實蝕離場(有相睇)｜藍籌屋苑

《財政預算案》宣布「撤辣」後，多區屋苑出現反價封盤個案，不過亦有業主加快沽貨套現離場。藍籌屋苑之一沙田第一城最新有兩房單位連減3口價後，最終以418萬元沽出，入市7年多帳面僅賺1萬元，計及使費屬「明賺實蝕」離場。

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，上述單位為沙田第一城5期50座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，坐向西北，外望山景，景觀開揚。原業主於去年6月以546萬元放售單位，最終累減3口價共126萬元或約23.4%，以418萬元沽出，呎價約14,718元。