沙田第一城兩房撤辣後420萬沽 原業主持貨7年多明賺實蝕離場(有相睇)｜藍籌屋苑

《財政預算案》宣布「撤辣」後，多區屋苑出現反價封盤個案，不過亦有業主加快沽貨套現離場。藍籌屋苑之一沙田第一城最新有兩房單位連減3口價後，最終以418萬元沽出，入市7年多帳面僅賺1萬元，計及使費屬「明賺實蝕」離場。
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，上述單位為沙田第一城5期50座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，坐向西北，外望山景，景觀開揚。原業主於去年6月以546萬元放售單位，最終累減3口價共126萬元或約23.4%，以418萬元沽出，呎價約14,718元。
據了解，原業主於2016年10月以417萬元購入單位，持貨約7年多，現轉手帳面僅賺1萬元或約0.2%。計及使費，恐倒蝕約18萬元離場。
伍錦基指，屋苑對上同類型成交為同座低層E室，實用面積同為約284方呎，本月以438萬元售出，如今中層單位成交價反賣平約4.6%。至於屋苑本月錄得15宗成交，已追平上月全月成交宗數；平均成交呎價約12,729元。
⇊直擊沙田第一城5期50座中層A室⇊
沙田第一城兩房業主反價逾7%
沙田第一城於樓市全面撤辣後亦出現業主反價個案，伍錦基稱，屋苑2座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔。原開價400萬元，現反價至430萬元，加價30萬元或約7.5%，呎價約13,150元。
另外，中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪指，沙田第一城42座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔。原叫價420萬元，最新調整至430萬元，加價10萬元或約2.4%，呎價約15,141元。