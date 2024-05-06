半新樓業主悲情投降 港島東一房7年蒸發26%｜二手蝕讓

事實上，屋苑今年5宗二手交投全數「見紅」，蝕幅介乎12%至37%，對上一宗買賣為高層P室，實用面積約384方呎，兩房間隔，成交價660萬元，呎價約17,188元。原業主於2018年以1,033.9萬元購入，持貨約6年帳面貶值373.9萬元或約36.2%。

市場消息指，君豪峰高層D室，實用面積290方呎，一房間隔，以526萬元沽出，呎價約18,138元。據悉，原業主於2017年以約713.2萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面虧損187.2萬元，物業期內貶值約26.2%。

二手交投有所降溫，近期半新樓業主蝕讓情況加劇。樓齡約5年的鰂魚涌君豪峰最新有一房以526萬元沽出，原業主持貨7年，帳面損失約187萬元或26.2%離場。

樓齡約5年的鰂魚涌君豪峰最新有一房以526萬元沽出，原業主持貨7年，帳面損失約187萬元或26.2%離場。(資料圖片)

環海．東岸本月開齋即蝕 4 年帳輸逾 1 球

樓齡同樣約5年的土瓜灣環海．東岸錄得本月首宗成交，中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩表示，單位為1A座中層N室，實用面積約194方呎，開放式間隔。單位擁向北方，望開揚都市景，以318萬元易手，呎價約16,392元。

葉文浩透露，新買家首次入區睇樓，即睇即決定購入作長線投資收租之用。據悉，屋苑同類型單位之市值租金約12,500元，料租金回報可達4.7厘，回報豐厚。

至於原業主於2020年以435萬元買入單位，持貨約4年，是次沽貨損失117萬元，物業期內跌價約26.9%。

即睇土瓜灣環海．東岸放盤 (House730)