半新盤蝕讓噩夢！荃灣四房5年蒸發17% 啟德業主「明賺實蝕」離場｜二手蝕讓

蝕讓潮波及半新盤，有業主勁輸逾4球離場。中原分行營業經理丘漢偉表示，荃灣樓齡約6年的海之戀．愛炫美新售出1伙，單位為5A座高層A室，實用面積1,163方呎，屬四房連套間隔。該單位經過多次降價後，最新叫價2,500萬元，近日獲買家洽購，大幅鋤價300萬元，最後以2,200萬元成交，折合實用呎價18,917元。
據悉，新買家為本地家庭，居於荃灣多年，認為區內交通及配套完善，心儀海之戀屬「站頂」新晉屋苑，而且上述四房「樓王」坐擁藍巴勒海峽及汀九橋海景，景致醉人，見樓價吸引，即把握時機換樓升級。原業主則於2019年7月以2640.4萬元一手購入單位，現轉手帳面大幅蝕440.4萬元，單位期內貶值17%。
嘉匯兩房呎售1.87萬元
另外，啟德半新盤兩房業主持貨7年，僅帳賺4.4萬，料實蝕使費離場。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧指，樓齡約6年的嘉匯新錄得1宗成交，單位為1座中層A室，實用面積507方呎，採兩房間隔，單位座向北方，望開揚市景，最新以946.8萬元沽出，折合實用呎價18,675元。
據了解，原業主於2017年3月以約942.4萬元購入單位，持貨近7年，是次成功轉手，帳面可獲微利4.4萬元離場。扣除釐印費等使費，料實蝕約38萬元。
吳妙粧續指，啟德本月至今暫錄14宗成交，較上月同期4宗急升2.5倍，更創近半年新高，平均實用呎價最新報18,396元，按月微升1%。