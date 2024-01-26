熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-26 16:05:00

半新盤蝕讓噩夢！荃灣四房5年蒸發17% 啟德業主「明賺實蝕」離場｜二手蝕讓

分享：
半新盤蝕讓噩夢！荃灣四房5年蒸發17% 啟德業主「明賺實蝕」離場｜二手蝕讓

半新盤蝕讓噩夢！荃灣四房5年蒸發17% 啟德業主「明賺實蝕」離場｜二手蝕讓

蝕讓潮波及半新盤，有業主勁輸逾4球離場。中原分行營業經理丘漢偉表示，荃灣樓齡約6年的海之戀．愛炫美新售出1伙，單位為5A座高層A室，實用面積1,163方呎，屬四房連套間隔。該單位經過多次降價後，最新叫價2,500萬元，近日獲買家洽購，大幅鋤價300萬元，最後以2,200萬元成交，折合實用呎價18,917元。

據悉，新買家為本地家庭，居於荃灣多年，認為區內交通及配套完善，心儀海之戀屬「站頂」新晉屋苑，而且上述四房「樓王」坐擁藍巴勒海峽及汀九橋海景，景致醉人，見樓價吸引，即把握時機換樓升級。原業主則於20197月以2640.4萬元一手購入單位，現轉手帳面大幅蝕440.4萬元，單位期內貶值17%

半新盤蝕讓噩夢！荃灣四房5年蒸發17% 啟德業主「明賺實蝕」離場｜二手蝕讓

海之戀．愛炫美新售出1伙, 以2,200萬元成交。(資料圖片)

嘉匯兩房呎售1.87萬元

另外，啟德半新盤兩房業主持貨7年，僅帳賺4.4萬，料實蝕使費離場。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧指，樓齡約6年的嘉匯新錄得1宗成交，單位為1座中層A室，實用面積507方呎，採兩房間隔，單位座向北方，望開揚市景，最新以946.8萬元沽出，折合實用呎價18,675元。

據了解，原業主於20173月以約942.4萬元購入單位，持貨近7年，是次成功轉手，帳面可獲微利4.4萬元離場。扣除釐印費等使費，料實38萬元。

Ad Block

吳妙粧續指，啟德本月至今暫錄14宗成交，較上月同期4宗急升2.5倍，更創近半年新高，平均實用呎價最新報18,396元，按月微升1%

即睇啟德嘉匯放盤(HOUSE730)

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受