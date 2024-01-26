半新盤蝕讓噩夢！荃灣四房5年蒸發17% 啟德業主「明賺實蝕」離場｜二手蝕讓

蝕讓潮波及半新盤，有業主勁輸逾4球離場。中原分行營業經理丘漢偉表示，荃灣樓齡約6年的海之戀．愛炫美新售出1伙，單位為5A座高層A室，實用面積1,163方呎，屬四房連套間隔。該單位經過多次降價後，最新叫價2,500萬元，近日獲買家洽購，大幅鋤價300萬元，最後以2,200萬元成交，折合實用呎價18,917元。

據悉，新買家為本地家庭，居於荃灣多年，認為區內交通及配套完善，心儀海之戀屬「站頂」新晉屋苑，而且上述四房「樓王」坐擁藍巴勒海峽及汀九橋海景，景致醉人，見樓價吸引，即把握時機換樓升級。原業主則於2019年7月以2640.4萬元一手購入單位，現轉手帳面大幅蝕440.4萬元，單位期內貶值17%。