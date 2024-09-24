南天第兩周錄50組客參觀 目標近10億出售全項目｜壽臣山豪宅

談及市況，他指，美國減息較預期進取，相信緊接著兩次減息香港銀行都會跟隨。過去香港3至4 年息口高企，香港樓市保持「負利差」，樓價持續下跌。 預計今年12月第2次減息後，香港樓市將由「負利差」轉為「正利差」，今年年底樓市可見底，明年轉升，超級豪宅供應緊缺，價格相信能保持。

東立地產地產部總監陳玉成表示，減息後銷售部署不求快，考慮針對一次購入全三座的買家出售。目標價根據鄰近項目價格，每座洋房約3億元或以上，全項目接近10億元。項目兩周錄得約50組客參觀，均具國內背景，有經常往來中港需求。

以 「 Art Collector 」 為設計意念

恒威集團香港品牌營銷總裁兼COLOURLIVING行政總裁劉思蔚表示，COLOURLIVING為大宅搜羅了來自世界各地，包括德國、英國、西班牙、意大利、葡萄牙、丹麥、瑞士、南非及日本等逾15個國家及地區、近40個品牌系列共70多件精品，令2號屋併發出精彩的藝術感。

LIMBONSAI Lifestyle創辦人林偉而表示，2號屋以「Art Collector」為設計意念，是表達藝術生活方式的豪宅示範之作。

「南天第」位於壽臣山道西11A號，設有3幢樓高三層的洋房，實用面積介乎4,004至5,132方呎，當中1號屋面積最大，實用面積5,132方呎，每幢獨立洋房均附設約1,795至2,794方呎花園、約877至1,209方呎天台及約1,238至1,172方呎具備完全獨立入口的私人車庫，更罕有特設私家升降機貫通洋房3層，每幢獨立洋房更分別擁有15米至20米長的私人泳池。