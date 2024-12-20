南豐擊敗3財團中標港鐵東涌東站1期 預計提供600伙｜地皮截標

曾於去年流標「拆細」重推的港鐵(066)東涌東站第1期項目周三(18日)截標共收到4份標書。港鐵今日(20日)公布，該地由南豐集團附屬公司亨昌發展成功投得。 港鐵指，南豐集團為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵公司的物業發展項目。期待與南豐合作，成功發展東涌東站第一期物業發展項目。 南豐：看好東涌發展潛力 南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，集團很高興能夠成功投得這幅位於東涌東站第一期的物業發展項目。今次能夠投得港鐵項目，屬看好東涌一帶未來發展潛力。集團早年發展大型住宅項目昇薈，早已對該區一帶十分熟悉，亦具發展經驗。南豐集團對香港樓市充滿信心，遇有優質地皮會積極吸納，尤其看好鐵路沿線及港鐵項目，繼將軍澳日出康城LP6、LP10項目後能再次投得地鐵沿線項目，實在高興。

南豐是次擊敗另外3間財團成功奪得該地，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)曾以獨資形式入標，信和置業(083)夥鷹君集團(041)參與競投。 資料顯示，南豐集團對上一個與港鐵合作項目為2021年推出的將軍澳日出康城10期「LP10」；另外，集團曾在東涌區發展「昇薈」，項目由2015年開始入伙，樓齡約9年。

東涌東站第1期項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，當中第1期位於項目的東南部分，其住宅樓面面積上限約32.3萬方呎，預計提供2幢住宅大樓涉及約600伙。