南首加推118伙 折實均呎18652元 一房415萬入場｜九龍城新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝透露，項目部署日內上載銷售安排，計劃於本周末進行首輪銷售。新加推的2號價單主要涵蓋高層單位，目前項目示範單位累計錄得超過9,000人次參觀，而客源分布方面，佔約六成來自九龍區，新界及港島區則分別佔約三成及一成。他表示，現時有約40%為投資者，正考慮首輪銷售設有大手客時段安排。截至今日中午約12時，項目累收約2,200票，按首兩張價單合共181伙計算，暫錄得超額認購逾11倍。

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」市場反應理想，今日(24日)加推第2號價單，涉及118伙，扣除最高8%折扣後，折實售價由415.56萬元起，折實呎價16,107元起，折實平均呎價約18,652元，較首張價單的17,388元高約7%。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，2號價單涵蓋83伙一房及35伙兩房單位，價單定價由451.7萬至792萬元，呎價介乎17,508元至22,719元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由415.56萬至728.64萬元，折實呎價介乎16,107元至20,902元。

恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新指，「南首」2號價單中最低售價及呎價單位同為5樓B6室，實用面積258方呎，一房間隔。至於兩房最低售價及呎價單位同為5樓B1室，實用面積351方呎。