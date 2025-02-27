南首周六首賣181伙 截收6000票｜九龍城新盤

新一份《財政預算案》出爐後首周末，多個新盤開售搶市場購買力。恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」將於本周六(3月1日)推出181伙進行首輪銷售，今日(27日)截票，累收約6,000票，超額認購逾32倍。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「南首」首輪發售單位包括120伙一房及61伙兩房，實用面積由258至351方呎。以定價計，首輪發售單位市值約10.38億元。

該181伙價單定價由445.6萬至792萬元，呎價介乎16,947元至22,719元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至728.64萬元，折實呎價介乎15,591元至20,902元。當中有134伙或約74%單位折實售價不多於600萬元。入場單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實價409.9萬元，折實呎價15,890元。