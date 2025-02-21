南首價單及銷售安排 首張價單：提供 63 伙 折實價 409.95 萬起 「南首」於2月19日公布首張價單，涉及63伙，涵蓋37伙一房及26伙兩房，實用面積介乎258至349方呎。價單定價由445.6萬至746.6萬元，呎價介乎16,947元至21,830元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至686.87萬元，折實呎價介乎15,591元至20,084元。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝形容首張價單屬「南站開心價」，開價較心目中售價折讓約3%，定價已參考同區一手及二手樓盤，以及鄰近地區啟德樓盤近期一房和兩房成交，並考慮到樓花期等因素。 首張價單中折實售價低於600萬元涉及50伙，當中折實價低於500萬元一房單位共有35伙。首張價單一房單位折實售價由409.95萬至510.23萬元，折實呎價介乎15,591元至19,776元；兩房單位折實售價由541.05萬至686.87萬元，折實呎價介乎15,820元至20,084元。 最低售價單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實呎價15,890元；最低呎價單位為5樓A3室，實用面積263方呎，一房間隔，折實售價410.04萬元。 中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「南首」首批定價有驚喜，折實入場價由410萬元起，定價比同區及啟德一手貨尾約有5%至10%折讓。參考同區新盤租金，最高實用呎租可達63元，以此推算，料「南首」租金回報可逾3厘，相信項目可同時滿足家長客及投資收租客的需求。 南首開價｜首推63伙 折實平均呎價$17388 一房409萬入場｜九龍城新盤

南首示範單位 「南首」開設兩個無改動交樓標準示範單位，涵蓋一房及兩房間隔，實用面積分別為263方呎和342方呎，層與層之間高度約3.325米。 兩房示範單位以22樓B2室為藍本改造，實用面積342方呎。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，外接露台及工作平台，大大提高採光度。玄關位置備有儲物櫃，天花亦設度身訂製的儲物櫃，靈活運用空內空間，提供大量收納位置。 單位配置日本品牌Oiles ECO通風裝置，採用嵌入式設計，住戶可透過簡易手 動開關設計，無需打開露台門窗，即可引入室外新鮮空氣，更設防風雨及防蟲網設計。兩間睡房間隔四方，浴室採用雙門設計，分別連接客飯廳及主人睡房，打造出套房格局。單位引入智能家居系統，可控制燈光及部分家電，並可透過專屬智能手機App預訂會所設施及開啟信箱。大門亦採用Samsung智能門鎖。 南首示範單位｜一房及兩房空間感足！通風裝置引入室外空氣(多圖有片)｜九龍城新盤

一房示範單位以22樓B5室為藍本改造，實用面積263方呎。單位玄關位置備有儲物櫃，天花亦設度身訂製的儲物櫃。睡房屬套房設計，採用趟門設計，住戶須經由睡房前往浴室。睡房設特大玻璃窗，能將自然光及 城市景致引入室內，亦能提升空間感。 客飯廳以長形布局，廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國品牌西門子、意大利Mia Cucina及美國惠而浦等。單位採用德國Hansgrohe、瑞士Geberit及意大利Gessi衛浴配備，浴室天花設日本KDK浴室寶，並裝設鏡面多用途儲物櫃。

項目全方位引入可持續建築設計，為全港首個住宅項目具「BREATHING FACADE」的建築設計特色並採用日本品牌Oiles ECO通風裝置。系統設計打破傳統框架，在不需要電源的情況下，透過簡易手動開關設計，無需開窗仍可讓新鮮空氣流入室內，發揮通風換氣的效果，猶如會呼吸的大樓，更可提升私隱度及加強保安。裝置設計外形簡約，可自行安裝及拆卸以進行定期清潔，同時可減少室外噪音及防止蚊蟲飛入。另外，大樓幕牆採用雙層中空玻璃設計，有效提升採光度及隔熱保溫功能。 南首會所、生活配套、交通及校網 「南首」基座設逾19,000方呎商業零售空間，玻璃外牆加入波浪形建築元素。項目鄰近不少民生商店及九龍城廣場；同時毗鄰啟德，購物可前往Airside、The Twins雙子匯、啟德零售館等。 「南首」住客會所「Club Southpark」由室內設計團隊Richard Basmajian及園境大師Adrian L. Norman Limited聯手打造，雙景雙會所設計，背靠獅子山，遠眺維港景致。會所連園林面積逾13,000方呎，由庭園會所「南首庭園」及天際 會所「天際薈」組成，提供16項多元化設施，包括健身室、園林燒烤、宴會 廳及休閒雅座等。 位於2樓的「南首庭園」園林設計富歐洲色彩，連接3大派對空間，更設有園 林燒烤場地，可隨意舉辦各式派對，盡享親友相聚時光；蜿蜒小徑穿插於綠意盎然之間。位於頂層及天台的天際會所「天際薈」可遠眺獅子山及維港雙景致，多元設施包括宴會廳、戶外燒烤、健身室、瑜伽閣及天際雅座等，其中天際健身室更可以180度欣賞九龍天際線，並引入德國健身品牌NOHrD，嚴選來自可持續森林生產的實木。 項目毗鄰總樓面面積逾245萬方呎、耗資過百億的九龍城規劃，包括擬將南角道及衙前塱道部分路段擴闊成至少18米闊的綠化行人步道；以及正在規劃中的小街飲食文化區、新政府聯用大樓、市集廣場、門戶廣場以及全長約1,500米的啟德地下購物街。 交通方面，「南首」享站前地理優勢，步行秒達港鐵宋皇臺站B3出口，約5個站可前往金鐘等核心商業區；駕車則約15分鐘可直達中環、觀塘及太古商業核心。 項目坐擁傳統41校網，鄰近多間知名學府，包括喇沙小學、瑪利諾修院學校(小學部)及拔萃小學等，亦有多間熱門幼稚園、國際學校及直資中小學等；中學屬九龍城區。 即睇九龍城新盤南首最新資訊 (House730)