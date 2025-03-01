南首周六首輪發售181伙 累收逾7000票 視乎反應考慮加推｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」將於本周六(3月1日)推出181伙進行首輪銷售，首輪累收逾7,000票，超額認購逾37倍。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪發售單位包括120伙一房及61伙兩房，將視乎反應考慮加推單位及進行次輪銷售。

他續指，入票的準買家當中約55%來自九龍區，約30％來自新界，其餘為港島區及非本地客人。

該181伙價單定價由445.6萬至792萬元，呎價介乎16,947元至22,719元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至728.64萬元，折實呎價介乎15,591元至20,902元。當中有134伙或約74%單位折實售價不多於600萬元。入場單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實價409.9萬元，折實呎價15,890元。