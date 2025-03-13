南首單日沽11伙 加推4伙平台特色戶下周二標售｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日(13日)第三輪推售20伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午5時，項目暫售出11伙，套現約4,730萬元。
韓家輝續指，成交單位包括8伙開放式單位及3伙一房，實用面積由200至263方呎，成交價由371.86萬至569.84萬元，成交呎價由17,041元至21,667元。
另外，項目上載全新銷售安排，推出4伙平台特色戶於下周二(18日)以招標形式發售，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由220至304方呎，連76至283方呎平台；招標截止期至今年6月15日。
據悉，「南首」短短兩周內售出240伙，佔全盤313單位近77%，套現約12.5億元。
適逢今日為恒基物業代理營業(二)部高級副總經理嚴細良生日，部門同事為他準備驚喜，送上蛋糕為嚴氏賀壽，一同慶祝銷售佳績，並祝願「南首」銷售成績節節上升。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。