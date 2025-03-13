南首單日沽11伙 加推4伙平台特色戶下周二標售｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日(13日)第三輪推售20伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午5時，項目暫售出11伙，套現約4,730萬元。

韓家輝續指，成交單位包括8伙開放式單位及3伙一房，實用面積由200至263方呎，成交價由371.86萬至569.84萬元，成交呎價由17,041元至21,667元。

另外，項目上載全新銷售安排，推出4伙平台特色戶於下周二(18日)以招標形式發售，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由220至304方呎，連76至283方呎平台；招標截止期至今年6月15日。