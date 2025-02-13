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地產
2025-02-13 20:00:00

南首樓書｜全盤提供313伙 面積178至358呎 主打一房｜九龍城新盤

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南首樓書｜全盤提供313伙 面積178至358呎 主打一房｜九龍城新盤

韓家輝(右)稱，「南首」示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀。

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鄰近港鐵宋皇臺站、由恒基地產(012)與本地私人家族持有，並由恒地負責策劃及銷售的九龍城南角道新盤「南首」正式上載售樓說明書，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178358方呎。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為20251231日，示範單位及售樓處設於尖沙咀美麗華廣場。

據樓書顯示，「南首」屬單幢式設計，每層均設有2部升降機，當中5樓至26樓為標準樓層，一層設有15伙；3樓及27樓則為連平台或天台特色樓層。

戶型分布方面，標準一房單位設178伙最多，佔全盤近57%，實用面積由258263方呎。其次為兩房涉78伙，實用面積介乎342351方呎。開放式單位則佔40伙，實用面積200方呎。

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另設15伙平台特色單位，涵蓋2伙開放式、9伙一房及4伙兩房，分別附連76528方呎平台。至於天際特色單位僅設2伙，均屬兩房間隔，實用面積353358方呎，連182187方呎平台。

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6伙平台面積大過內櫳

全盤面積最細單位為3A6室及B7室，實用面積同為178方呎，分別附連242309方呎的平台。至於全盤共有6伙平台面積大過內櫳，超出面積最多單位為3A8室，實用面積224方呎，一房間隔，連528方呎平台，平台多出304方呎。

至於全盤面積最大單位為27B1室，即天際特色單位，實用面積358方呎，兩房間隔，連182方呎平台。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目戶型多元化，迎合不同家庭的需要，而示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀。

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