南首樓書｜全盤提供313伙 面積178至358呎 主打一房｜九龍城新盤

鄰近港鐵宋皇臺站、由恒基地產(012)與本地私人家族持有，並由恒地負責策劃及銷售的九龍城南角道新盤「南首」正式上載售樓說明書，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月31日，示範單位及售樓處設於尖沙咀美麗華廣場。

據樓書顯示，「南首」屬單幢式設計，每層均設有2部升降機，當中5樓至26樓為標準樓層，一層設有15伙；3樓及27樓則為連平台或天台特色樓層。

戶型分布方面，標準一房單位設178伙最多，佔全盤近57%，實用面積由258至263方呎。其次為兩房涉78伙，實用面積介乎342至351方呎。開放式單位則佔40伙，實用面積200方呎。