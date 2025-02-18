南首示範單位｜一房及兩房空間感足！通風裝置引入室外空氣(多圖有片)｜九龍城新盤

由恒基地產(012)發展的九龍城新盤「南首」開設兩個無改動交樓標準示範單位，涵蓋一房及兩房間隔，實用面積分別為263方呎和342方呎，層與層之間高度約3.325米。
兩房浴室採雙門設計
兩房示範單位以22樓B2室為藍本改造，實用面積342方呎。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，外接露台及工作平台，大大提高採光度。玄關位置備有儲物櫃，天花亦設度身訂製的儲物櫃，靈活運用空內空間，提供大量收納位置。
單位配置日本品牌Oiles ECO通風裝置，採用嵌入式設計，住戶可透過簡易手 動開關設計，無需打開露台門窗，即可引入室外新鮮空氣，更設防風雨及防蟲網設計。兩間睡房間隔四方，浴室採用雙門設計，分別連接客飯廳及主人睡房，打造出套房格局。單位引入智能家居系統，可控制燈光及部分家電，並可透過專屬智能手機App預訂會所設施及開啟信箱。大門亦採用Samsung智能門鎖。
⇊南首示範單位｜22樓B2室 面積342呎⇊
一房天花設儲物櫃
一房示範單位以22樓B5室為藍本改造，實用面積263方呎。單位玄關位置備有儲物櫃，天花亦設度身訂製的儲物櫃。睡房屬套房設計，採用趟門設計，住戶須經由睡房前往浴室。睡房設特大玻璃窗，能將自然光及 城市景致引入室內，亦能提升空間感。
客飯廳以長形布局，廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國品牌西門子、意大利Mia Cucina及美國惠而浦等。單位採用德國Hansgrohe、瑞士Geberit及意大利Gessi衛浴配備，浴室天花設日本KDK浴室寶，並裝設鏡面多用途儲物櫃。
⇊南首示範單位｜22樓B5室 面積263呎⇊
「南首」提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目步行秒達港鐵宋皇臺站B3出口。