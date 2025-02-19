南首開價｜中原劉瑛琳：首批定價有驚喜 租金回報料逾3厘｜九龍城新盤

恒基地產(012)九龍城「南首」今日(19日)公布首張價單，涉及63伙，以120天現金付款計劃可享最高8%折扣計算，折實售價由409.95萬元起，折實呎價由15,591元起，折實平均呎價17,388元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「南首」首批定價有驚喜，折實入場價由410萬元起，定價比同區及啟德一手貨尾約有5%至10%折讓；而且項目擁站前優勢，毗鄰宋皇臺站，又擁41名校網，加上市區高樓底的中小型單位一直是買家追捧的戶型，預計認購反應十分熱烈，可掀起搶購潮。

她稱，參考同區新盤租金，最高實用呎租可達63元，以此推算，料「南首」租金回報可逾3厘，相信項目可同時滿足家長客及投資收租客的需求。

劉瑛琳指，農曆新年過後，樓市交投復常，港島新盤熱銷，足證市場購買力十足，下周中將公布新一份《財政預算案》，市場憧憬有扶助樓市措施，全民觀望，相信預算案公布後，後市即時明朗化，料本月一手交投暢旺，「小陽春」再現。