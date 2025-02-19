南首開價｜中原劉瑛琳：首批定價有驚喜 租金回報料逾3厘｜九龍城新盤

恒基地產(012)九龍城「南首」今日(19日)公布首張價單，涉及63伙，以120天現金付款計劃可享最高8%折扣計算，折實售價由409.95萬元起，折實呎價由15,591元起，折實平均呎價17,388元。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「南首」首批定價有驚喜，折實入場價由410萬元起，定價比同區及啟德一手貨尾約有5%至10%折讓；而且項目擁站前優勢，毗鄰宋皇臺站，又擁41名校網，加上市區高樓底的中小型單位一直是買家追捧的戶型，預計認購反應十分熱烈，可掀起搶購潮。
她稱，參考同區新盤租金，最高實用呎租可達63元，以此推算，料「南首」租金回報可逾3厘，相信項目可同時滿足家長客及投資收租客的需求。
劉瑛琳指，農曆新年過後，樓市交投復常，港島新盤熱銷，足證市場購買力十足，下周中將公布新一份《財政預算案》，市場憧憬有扶助樓市措施，全民觀望，相信預算案公布後，後市即時明朗化，料本月一手交投暢旺，「小陽春」再現。
「南首」首張價單涵蓋37伙一房及26伙兩房，實用面積介乎258至349方呎。價單定價由445.6萬至746.6萬元，呎價介乎16,947元至21,830元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至686.87萬元，折實呎價介乎15,591元至20,084元。
最低售價單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實呎價15,890元；最低呎價單位為5樓A3室，實用面積263方呎，一房間隔，折實售價410.04萬元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝形容首張價單屬「南站開心價」，開價較心目中售價折讓約3%，定價已參考同區一手及二手樓盤，以及鄰近地區啟德樓盤近期一房和兩房成交，並考慮到樓花期等因素。項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳將於明日(20日)正式開放予公眾參觀，本周四及周五開放時間為下午2時至晚上8時正，本周六(22日)起開放時間為上午10時30分至晚上8時正，預計本周末起接受認購登記，最快本月底至下月初展開首輪銷售。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。