南首開價｜首推63伙 折實平均呎價$17388 一房409萬入場｜九龍城新盤

市區新盤開展攻勢，恒基地產(012)九龍城「南首」今日(19日)公布首張價單，涉及63伙，以120天現金付款計劃可享最高8%折扣計算，折實售價由409.95萬元起，折實呎價由15,591元起，折實平均呎價17,388元。

示範單位周四起開放 料周末開始收票

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝形容首張價單屬「南站開心價」，開價較心目中售價折讓約3%，定價已參考同區一手及二手樓盤，以及鄰近地區啟德樓盤近期一房和兩房成交，並考慮到樓花期等因素。項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳將於明日(20日)正式開放予公眾參觀，本周四及周五開放時間為下午2時至晚上8時正，本周六(22日)起開放時間為上午10時30分至晚上8時正，預計本周末起接受認購登記，最快本月底至下月初展開首輪銷售。