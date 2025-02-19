南首開價｜首推63伙 折實平均呎價$17388 一房409萬入場｜九龍城新盤

市區新盤開展攻勢，恒基地產(012)九龍城「南首」今日(19日)公布首張價單，涉及63伙，以120天現金付款計劃可享最高8%折扣計算，折實售價由409.95萬元起，折實呎價由15,591元起，折實平均呎價17,388元。
示範單位周四起開放 料周末開始收票
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝形容首張價單屬「南站開心價」，開價較心目中售價折讓約3%，定價已參考同區一手及二手樓盤，以及鄰近地區啟德樓盤近期一房和兩房成交，並考慮到樓花期等因素。項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳將於明日(20日)正式開放予公眾參觀，本周四及周五開放時間為下午2時至晚上8時正，本周六(22日)起開放時間為上午10時30分至晚上8時正，預計本周末起接受認購登記，最快本月底至下月初展開首輪銷售。
「南首」首張價單涵蓋37伙一房及26伙兩房，實用面積介乎258至349方呎。價單定價由445.6萬至746.6萬元，呎價介乎16,947元至21,830元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至686.87萬元，折實呎價介乎15,591元至20,084元。
最低售價單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實呎價15,890元；最低呎價單位為5樓A3室，實用面積263方呎，一房間隔，折實售價410.04萬元。
50伙折實價低於「6球」
韓家輝指，首張價單中折實售價低於600萬元涉及50伙，當中折實價低於500萬元一房單位共有35伙。首張價單一房單位折實售價由409.95萬至510.23萬元，折實呎價介乎15,591元至19,776元；兩房單位折實售價由541.05萬至686.87萬元，折實呎價介乎15,820元至20,084元。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。