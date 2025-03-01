南首開賣｜中原陳永傑：開價吸引兼位處名校網 料首輪可一Q清枱｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日(3月1日)推出181伙進行首輪銷售，扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至728.64萬元，折實呎價介乎15,591元至20,902元。據市場消息指，項目暫沽41伙。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，位處名校網，及受惠啟德概念，今日出席率理想，達八成，投資者佔四成。料今日首輪181伙可一Q清枱。
陳永傑續指，2月一手宗數逾1,200宗，計及南首，月內共三個新盤首輪沽清，屬近月罕見，料今日單日一手成交可達400宗。今年首兩月一手宗數近2,000宗，創四年同期新高。陳永傑指，財政預算案後，一手貨尾亦表現亮麗，一二手反應正面，料發展商將繼續以市價推盤減持貨尾，估計三月一手成交可達3,000宗。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。