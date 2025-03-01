南首開賣｜中原陳永傑：開價吸引兼位處名校網 料首輪可一Q清枱｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日(3月1日)推出181伙進行首輪銷售，扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至728.64萬元，折實呎價介乎15,591元至20,902元。據市場消息指，項目暫沽41伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，位處名校網，及受惠啟德概念，今日出席率理想，達八成，投資者佔四成。料今日首輪181伙可一Q清枱。

陳永傑續指，2月一手宗數逾1,200宗，計及南首，月內共三個新盤首輪沽清，屬近月罕見，料今日單日一手成交可達400宗。今年首兩月一手宗數近2,000宗，創四年同期新高。陳永傑指，財政預算案後，一手貨尾亦表現亮麗，一二手反應正面，料發展商將繼續以市價推盤減持貨尾，估計三月一手成交可達3,000宗。