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地產
2025-05-22 16:00:00

受惠印花稅放寬 4月二手居屋登記飆升 惟5月升勢難續｜樓市數據

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受惠100元印花稅放寬政策，4月份二手居屋登記按月彈升36%，惟5月升勢料將難續。(資料圖片)

受惠100元印花稅放寬政策，4月份二手居屋登記按月彈升36%，惟5月升勢料將難續。(資料圖片)

據土地註冊處最新數據指，4月份全港錄得496宗居屋二手買賣登記(數字主要反映3月中旬至4月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較3月份的366宗按月彈升36%，連升兩月，逼近500宗水平；至於期內成交總值錄約18.7億元，較前月的13.88億元，按月同步增加約35%，登記量及總值均創近9個月新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，政府於2月底發布的《財政預算案》，將100元印花稅涵蓋至400萬元以內住宅物業，紓緩上車客置業負擔，加上上一期白居二准買證亦於期內屆滿，不少居屋客抓緊時機，並趁政策之便匆匆入市，帶動二手居屋交投顯著上升。

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4月份二手居屋平均每宗售價約377.1萬元，較3月份的379.2萬元微跌0.6%，連挫5個月。(資料圖片)

4月份二手居屋平均每宗售價約377.1萬元，較3月份的379.2萬元微跌0.6%，連挫5個月。(資料圖片)

4月居屋均價約377.1

售價方面，4月份二手居屋平均每宗售價約377.1萬元，較3月份的379.2萬元微跌0.6%，連挫5個月，並下探近104個月(即逾8年半)新低。而上述均價走勢，正好印證100元印花稅門檻放寬後，成功帶動400萬元以內住宅物業交投增加，導致整體二手居屋平均作價被拖低所致。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以牛池灣彩峰苑一個高層9室的登記金額最高，該單位實用面積634方呎，以800萬元轉手，折合實用呎價12,618元，呎價亦是同月所有二手居屋登記之中最高。

若按樓價作分析，6個價格組別交投量全線上升，其中升幅最大的是價值200萬元以內組別，4月份共錄23宗二手居屋登記，按月急增1.09倍或12宗；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別，則錄246宗，較3月份的155宗大升59%。如以地區劃分，九龍區4月份錄151宗登記，按月激增72%；新界區期內錄297宗，按月增加29%；港島區則錄48宗，按月微增2%

九龍灣居屋麗晶花園4月份錄26宗買賣登記踞榜首，登記量按月升19宗，而登記總值亦破億，涉資約1.03億元。

九龍灣居屋麗晶花園4月份錄26宗買賣登記踞榜首，登記量按月升19宗，而登記總值亦破億，涉資約1.03億元。

麗晶花園膺4月買賣登記榜首

按屋苑細分，4月份九龍灣麗晶花園以26宗買賣登記高踞榜首，登記量按月攀升2.71倍或19宗，而該屋苑同月登記總值更突破億元關口，涉資約1.03億元。緊隨其後的屯門兆康苑及馬鞍山錦豐苑，則分別錄16宗及11宗登記個案。

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居屋2024將於本月29日起揀樓，共涉7,132伙單位，料將影響5月份二手居屋登記成交量。(資料圖片)

居屋2024將於本月29日起揀樓，共涉7,132伙單位，料將影響5月份二手居屋登記成交量。(資料圖片)

二手居屋腹背受敵 料升勢斷纜

陳海潮指出，中美關稅戰緩和及本港銀行拆息下調，能有效提振買家入市信心，帶動整體樓市交投氣氛向上，二手居屋應可享受大環境帶來的紅利。不過，白居二剛好踏入新舊證交替的真空期，而居屋筍盤已於早前被市場大量消耗，客源及盤源均需時間補充；再加上房委會一手居屋將於本月底開售，而一手私宅也不乏開價貼近居屋的上車盤，二手居屋可謂腹背受敵，故料5月份登記量升勢或會斷纜，下試至430宗水平。

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