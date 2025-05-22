受惠印花稅放寬 4月二手居屋登記飆升 惟5月升勢難續｜樓市數據

據土地註冊處最新數據指，4月份全港錄得496宗居屋二手買賣登記(數字主要反映3月中旬至4月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較3月份的366宗按月彈升36%，連升兩月，逼近500宗水平；至於期內成交總值錄約18.7億元，較前月的13.88億元，按月同步增加約35%，登記量及總值均創近9個月新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，政府於2月底發布的《財政預算案》，將100元印花稅涵蓋至400萬元以內住宅物業，紓緩上車客置業負擔，加上上一期白居二准買證亦於期內屆滿，不少居屋客抓緊時機，並趁政策之便匆匆入市，帶動二手居屋交投顯著上升。

4 月居屋均價約 377.1 萬

售價方面，4月份二手居屋平均每宗售價約377.1萬元，較3月份的379.2萬元微跌0.6%，連挫5個月，並下探近104個月(即逾8年半)新低。而上述均價走勢，正好印證100元印花稅門檻放寬後，成功帶動400萬元以內住宅物業交投增加，導致整體二手居屋平均作價被拖低所致。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以牛池灣彩峰苑一個高層9室的登記金額最高，該單位實用面積634方呎，以800萬元轉手，折合實用呎價12,618元，呎價亦是同月所有二手居屋登記之中最高。

若按樓價作分析，6個價格組別交投量全線上升，其中升幅最大的是價值200萬元以內組別，4月份共錄23宗二手居屋登記，按月急增1.09倍或12宗；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別，則錄246宗，較3月份的155宗大升59%。如以地區劃分，九龍區4月份錄151宗登記，按月激增72%；新界區期內錄297宗，按月增加29%；港島區則錄48宗，按月微增2%。