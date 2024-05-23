受惠廟街夜繽紛帶動 佐敦罕有低層全層特色戶放售 意向價550萬｜工商舖市況

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，今次放售物業位於佐敦吳松街62至64號幸福商業大廈4樓，意向價約550萬元，平均呎價約6,875元，為區內罕有的特色單位，將以交吉形式出售。大廈樓高17層，是次放售單位位於低層4樓，全層建築面積約800方呎，連270方呎平台，單位內置洗手間，附有平地電梯大堂、獨立冷氣，為買家及用戶提供極佳的便利。

陳權威指出，該大廈位處佐敦黃金地帶，毗鄰是政府大力支持推廣下的廟街夜市，人潮絡繹不絕，根據文化體育及旅遊局數據，截至今年4月初，廟街夜繽紛項目估計已吸引超過150萬名旅客及市民到訪，以「人氣」激活廟街。旅發局更表示會繼續緊密溝通，爭取將廟街夜市的推廣和布置宣傳再延長半年至今年底。陳權威續指，政府政策偏重該區人文旅遊及商業發展，預料能持續為該區注入巨大的商業活力。

陳權威補充，佐敦素來是內地及海外旅客熱衷到訪的勝地，當中有不少著名的餐飲食肆，除了早年在區內深耕的澳洲牛奶公司、馳名雲吞麵店及餅家，近年在社交平台上掀起打卡熱潮的外賣煲仔飯亦在附近開設，每日吸引區內外顧客到訪。從佐敦前往尖沙咀的高端商廈及購物中心、文青熱衷的油麻地百老匯戲院及果欄等亦信步可達。近年來，西九龍填海區毗鄰而建，令佐敦縱享地鐵荃灣線、屯馬線、東涌線、機場快線、高鐵「六線交匯」，更為佐敦區工商舖樓市的發展注入強心針。