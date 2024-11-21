叫價脫節+氣氛回落 荃灣綠楊新邨三房大劈20%賣出 17年仍賺4球走(多圖)｜二手樓成交

中原地產荃灣映日灣分行高級分區營業經理王壹鳴表示，荃灣區本月迄今錄得約65宗二手買賣，較上月同期減少超過三成。由於減息後大批筍盤急速被消化，貨源需時補充，加上發展商持續低價開盤、近日股市波動、美國新政府帶來不確定性等，令二手成交氣氛有所回落。

王壹鳴指，綠楊新邨本月暫錄得4宗交投，較上月同期的11宗顯著減少。最新錄得C座高層1室成交，實用面積約582方呎，三房間隔。

今年 4 月叫價 780 萬放盤

據了解，原業主於今年4月放盤，叫價780萬元，由於叫價與市場價脫節，故一直少有客人問津；至最近見股市波動，加上美國新政府帶來不確定性，因此調低叫價至約680萬元，終獲買家洽購，最後以619萬元沽出，呎價約10,636元。單位放盤約7個月累劈161萬元或約20.6%成交。