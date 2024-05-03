同區新盤低開二手業主慘烈沽貨 何文田Kadoorie Hill帳輸580萬離場｜二手蝕讓

一手市場雖見轉旺，惟發展商推盤仍然保守，繼續採取低價策略盡搶購買力，二手業主無奈捱打。近期港鐵何文田站大型新盤低價應市，同區二手爆出大額蝕讓個案，Kadoorie Hill一個三房單位劈價400萬元沽出，成交呎價失守2萬元、屬近8年來首見外，與原業主2017年買入價2,560萬元相比，帳面慘輸580萬元或近23%離場。 呎價失 2 萬 近 8 年來首見 市場消息指，Kadoorie Hill低層A室，實用面積約1,070平方呎，三房間隔。原叫價2,380萬元，最終以1,980萬元連車位易手，累減400萬元或約16.8%，呎價約18,505元，對上一次成交呎價低於2萬元追溯至2016年7月，反映是次成交呎價屬近8年新低。

據悉，原業主登記姓名為黃崇瓊，與有「增城古樹王」之稱的資深地產商張崇霖妻子名稱相同，料為同一人，於2017年10月以約2,560萬元購入單位，持貨超過6年，帳面虧損580萬元，物業期內貶值約22.7%。