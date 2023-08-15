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2023-08-15 07:00:00

名人入市｜阿Sa蔡卓妍與石恆聰分手 男方家族近年頻啃「辣稅」掃貨

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名人入市｜阿Sa蔡卓妍與石恆聰分手 男方家族近年頻啃「辣稅」掃貨

名人入市｜阿Sa蔡卓妍與石恆聰分手 男方家族近年頻啃「辣稅」掃貨

蔡卓妍(Sa)與有「百億麻將館太子爺」封號的石鑑輝家族成員石恆聰拍拖6最終分手收場，石鑑輝家族在本港物業市場相當活躍，近年頻頻出手，由於持有多於一個物業，其家族成員不惜豪「啃」辣稅(樓價15%雙倍印花稅DSD)入市。

有「麻將館大王」之稱的石鑑輝，其家族多個成員中以長子石炳祥最積極。翻查資料，最近一次入市於今年3月份，斥逾1,700萬元購入九龍塘雋睿1伙三房單位，為2座低層A室，實用面積約620方呎，三房間隔，成交價1,703.2萬元，呎價約27,471元。是次入市需繳付樓價15%雙倍印花稅DSD，即涉約255.48萬元。

名人入市｜阿Sa蔡卓妍與石恆聰分手 男方家族近年頻啃「辣稅」掃貨

「麻將館大王」石鑑輝家族多個成員中，以石鑑輝長子石炳祥最積極，今年3月份，斥逾1,700萬元購入九龍塘雋睿1伙三房單位。(資料圖片)

連買多個九龍區新盤 曾創出「雙破頂價」

石炳祥過去購入不少九龍區新盤，包括去年2月購入長沙灣愛海頌3座高層A室，實用面積約771方呎，三房間隔，成交價1,643萬元，呎價約21,310元。

至於202112月則購入九龍塘128 WATERLOO 16D室，實用面積842方呎，屬三房連套房連儲物室間隔，成交價3,073.3萬元，呎價3.65萬元，一度創該盤成交價及呎價新高紀錄。同年4月亦購入九龍塘雲門115B室，實用面積2,797方呎，另連187方呎平台及924方呎天台，以1.22億元連車位成交，呎價43,618元。

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兩度購入深井碧堤半島單位

同時在二手市場亦有涉足，石炳祥於20223月買入深井碧堤半島1座高層E室，實用面積約794方呎，三房套間隔，享海景，以1,044萬元成交，呎價約13,149元。事實上，他於20216月份已入市該屋苑，以1,200萬元買入9座高層D室，實用面積約771方呎，三房間隔，呎價約15,564元。

石恒聰胞妹「啃」近333萬辣稅買南灣

石恒聰胞妹石佩藍亦於去年5月「啃」辣稅入市，以2,150萬元購入鴨脷洲南灣8座低層B室，單位實用面積1,052方呎，一房套間隔，實用呎價20,437元。資料顯示，買家英文名稱SHEK PUI NAM STEPHINE與石佩藍相同，料為同一人，是次非以首置名義入市，故須付樓價15%印花稅，涉約332.5萬元。

另外，石鑑輝三子石炳濂亦於20214月以478萬元購入佐敦單幢盤珀．軒一個中層D室開放式單位，資料顯示石炳濂是次入市支付71.7萬元稅款，相等於樓價15%，即買家本身已持有其他物業。

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石炳祥亦有涉足二手市場，兩度購入深井碧堤半島單位。(資料圖片)

195萬沽龍珠島單位 49年升近27

石鑑輝家族近期亦有出售物業套現，其中屯門青山公路龍珠島別墅F5座單位，實用面積286方呎，今年3月中以195萬元售出，呎價約6,818元。

據悉，物業原由石鑑輝妻劉友昆於1974年僅以7萬元購入，劉友昆於2000年離世後，轉至石鑑輝及其子石炳璋持有，而石鑑輝離世後，再轉讓至石炳璋、石炳祥、石炳祐、石炳濂持有，單位於49年間升值188萬元或近27倍。

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石恒聰胞妹石佩藍亦於去年5月「啃」辣稅入市鴨脷洲南灣。(資料圖片)

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