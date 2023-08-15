名人入市｜阿Sa蔡卓妍與石恆聰分手 男方家族近年頻啃「辣稅」掃貨

連買多個九龍區新盤 曾創出「雙破頂價」 石炳祥過去購入不少九龍區新盤，包括去年2月購入長沙灣愛海頌3座高層A室，實用面積約771方呎，三房間隔，成交價1,643萬元，呎價約21,310元。 至於2021年12月則購入九龍塘128 WATERLOO 16樓D室，實用面積842方呎，屬三房連套房連儲物室間隔，成交價3,073.3萬元，呎價3.65萬元，一度創該盤成交價及呎價新高紀錄。同年4月亦購入九龍塘雲門1座15樓B室，實用面積2,797方呎，另連187方呎平台及924方呎天台，以1.22億元連車位成交，呎價43,618元。

兩度購入深井碧堤半島單位 同時在二手市場亦有涉足，石炳祥於2022年3月買入深井碧堤半島1座高層E室，實用面積約794方呎，三房套間隔，享海景，以1,044萬元成交，呎價約13,149元。事實上，他於2021年6月份已入市該屋苑，以1,200萬元買入9座高層D室，實用面積約771方呎，三房間隔，呎價約15,564元。 石恒聰胞妹「啃」近 333 萬辣稅買南灣 石恒聰胞妹石佩藍亦於去年5月「啃」辣稅入市，以2,150萬元購入鴨脷洲南灣8座低層B室，單位實用面積1,052方呎，一房套間隔，實用呎價20,437元。資料顯示，買家英文名稱SHEK PUI NAM STEPHINE與石佩藍相同，料為同一人，是次非以首置名義入市，故須付樓價15%印花稅，涉約332.5萬元。 另外，石鑑輝三子石炳濂亦於2021年4月以478萬元購入佐敦單幢盤珀．軒一個中層D室開放式單位，資料顯示石炳濂是次入市支付71.7萬元稅款，相等於樓價15%，即買家本身已持有其他物業。