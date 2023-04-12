名人投資｜賭王三太陳婉珍凱旋門四房單位15.5萬租出 較4年前舊租金平3%

由賭王三太陳婉珍(右)及相關人士以公司名義買入的凱旋門四房海景單位，新近以15.5萬租出，呎租約79元。(資料圖片)

市場消息指，上述租出的九龍站凱旋門單位為摩天閣高層A室，實用面積約1,955方呎，屬四房間隔，外望維港景致。據悉，單位早前以18萬元放租，新近以15.5萬元獲承租，呎租約79元，減幅近14%；而單位於4年前即2019年之租金為每月約16萬元，相比之下，新租金較舊租金下調5,000元或約3%。據資料指，上述單位以公司名義持有，該公司董事為賭王何鴻燊三太陳婉珍及相關人士，於2005年以約6,060萬元買入，以新租金計，現租金回報約有3.1厘。

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