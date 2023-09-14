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2023-09-14 19:16:12

名人沽貨｜周國賢家族沽上環自用舖帳賺逾6000萬 曾送著名產品「鑽石牌鮑魚」予張敬軒

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名人沽貨｜周國賢家族沽上環自用舖帳賺逾6000萬 曾送著名產品「鑽石牌鮑魚」予張敬軒

名人沽貨｜周國賢家族沽上環自用舖帳賺逾6000萬 曾送著名產品「鑽石牌鮑魚」予張敬軒

工商舖市場錄得名人沽貨個案，市場消息指，藝人周國賢(Endy)家族新近以約7,300萬元沽出上環文咸西街舖位，持貨約33年，帳面獲利逾6,000萬元，物業期內升值近6倍。

據了解，是次成交舖位為上環文咸西街4848A號信裕大廈地下、地庫、1樓及天台，總面積約6,601方呎，成交價7,300萬元，呎價約1.1萬元。資料顯示，上述物業原業主為信裕有限公司，一向經營海味生意，公司董事包括周國賢。周國賢就曾於去年張敬軒演唱會上，將其公司較為著名的產品「鑽石牌鮑魚」送贈對方，更笑言「呢個植入廣告真係好抵。」

原業主早於1990年以1,068萬元購入舖位，持貨約33年，現轉手帳面大幅獲利6,232萬元，物業期內升值約5.8倍。據悉，新買家為有「西環海味大亨」稱號的庾柱林或相關人士。

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生意由弟弟打理 自己不是股東

Endy日前出席活動時表示，自己做過兩、三年家族海味生意，由於不懂計數，父母寧願他專心做音樂，「不要搞亂檔」。他指，家族兄弟好團結，其實是次出售是計劃換舖、轉型，弟弟「數口精」，生意交給他處理。

Endy笑言自己對做生意沒有天分，透露已退出海味生意，不再是股東，「沒有幫手做事，不好意思攞錢而退出」。

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