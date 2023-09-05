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地產
2023-09-05 17:45:00

名人沽貨｜鄧成波家族1.68億蝕放銅鑼灣相連舖 平買入價近兩成

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鄧成波家族以1.68億蝕讓放售銅鑼灣一個面積約1,800呎相連地舖，若成功以意向價售出，料帳面蝕約4,000萬元，蝕幅近兩成。

鄧成波家族以1.68億蝕讓放售銅鑼灣一個面積約1,800呎相連地舖，若成功以意向價售出，料帳面蝕約4,000萬元，蝕幅近兩成。

零售業轉旺，核心區銅鑼灣近期亦錄得大額成交。不過，由「已故」舖王鄧成波家族持有的銅鑼灣利園山道一個罕有相連地舖，卻以蝕讓價吸客，叫價約1.68億元；如成功以意向價售出，料帳面需蝕讓約4,000萬元，蝕幅近兩成。

6年前買入價2.08

近年鄧成波家族先後沽售多個物業，當中不乏蝕讓成交。上述相連地舖為銅鑼灣利園山道6173號寶榮大樓地下GH號，中原(工商舖)商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，該舖面積合共約1,800方呎，屬核心區域罕有相連地舖，意向叫價約1.68億元，平均呎價約9.3萬元。物業毗鄰波斯富街及利園山道，亦鄰近時代廣場及崇光百貨等，周邊名店林立。據了解，業主為增加項目的吸引力，加上近期市況吹淡風，故不惜以意向價約1.68億元放售。據資料顯示，該相連舖業主為鄧成波家族，於2017年以約2.08億元買入物業，若以意向價售出，粗略估算帳面需蝕約4,000萬元，蝕幅近兩成。

同區OLIV基座巨舖3億易手

鄧銘揚續指，近期核心零售區舖位租售氣氛熾熱，當中最受矚目的成交為銅鑼灣霎東街OLIV基座巨舖，項目包括地舖至3樓連大型戶外廣告位，新近以約3億元易手。單位出租情況亦不俗，有美容、餐飲及私人會所等行業承租，租金回報已有一定保證，加上價位吸引，故吸引業主落戶該舖作長線投資。另外，銅鑼灣近年亦有多宗大額舖位成交個案，如禮頓道5860號地舖，成交價約1.1億元，而銅鑼灣怡和街4654AF舖連地庫全層，以及波斯富街2127AD號舖、12樓，成交價亦分別約2.1億及5.25億元。

即睇銅鑼灣舖位放盤(HOUSE730)

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