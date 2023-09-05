名人沽貨｜鄧成波家族1.68億蝕放銅鑼灣相連舖 平買入價近兩成

零售業轉旺，核心區銅鑼灣近期亦錄得大額成交。不過，由「已故」舖王鄧成波家族持有的銅鑼灣利園山道一個罕有相連地舖，卻以蝕讓價吸客，叫價約1.68億元；如成功以意向價售出，料帳面需蝕讓約4,000萬元，蝕幅近兩成。

6 年前買入價 2.08 億 近年鄧成波家族先後沽售多個物業，當中不乏蝕讓成交。上述相連地舖為銅鑼灣利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號，中原(工商舖)商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，該舖面積合共約1,800方呎，屬核心區域罕有相連地舖，意向叫價約1.68億元，平均呎價約9.3萬元。物業毗鄰波斯富街及利園山道，亦鄰近時代廣場及崇光百貨等，周邊名店林立。據了解，業主為增加項目的吸引力，加上近期市況吹淡風，故不惜以意向價約1.68億元放售。據資料顯示，該相連舖業主為鄧成波家族，於2017年以約2.08億元買入物業，若以意向價售出，粗略估算帳面需蝕約4,000萬元，蝕幅近兩成。