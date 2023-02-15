周四開價｜KOKO ROSSO一房6球有找

中港全面通關後，發展商推盤步伐加快，一手市場轉趨熱鬧。會德豐地產藍田KOKO HILLS發展項目第3A期KOKO ROSSO預告本周四公布首張價單，料涉最少80伙，當中部分一房戶售價有機會低於600萬元，最快下周展開首輪銷售。

會德豐地產常務董事黃光耀指，首批單位會以貼市價推出，部分一房單位入場門檻降低，料可吸引年輕買家趁低吸納，而項目兩個天際特色單位將會招標推售。今期特色單位面積較第1、2期小，他預期成交呎價可逾3萬元。

KOKO ROSSO昨日開放3個示範單位予傳媒參觀，其中連裝修特色單位以第6座18樓B單位為藍本搭建，實用面積468方呎，外連約38方呎的「三合一」露台，採兩房開放式廚房間隔，睡房與廳房同向，眺望維港海景。

LP10周六發售54伙

兩個將軍澳現樓新盤齊公布新部署，南豐集團與港鐵(066)合作的日出康城LP10將於周六發售54伙。南豐香港地產處執行董事許謙讓稱，實用面積472至1,526方呎，兩房至四房，扣除最高18.5%折扣後，折實897萬至2,952.1萬元，折實呎價16,221至21,379元，將於周六早上11時起於啟德AIRSIDE售樓處公開發售。該盤昨向傳媒展示第2A座58及59樓A室頂層複式戶，實用面積3,906方呎，屬五房五套連工作間間隔，並設平台及天台、私人泳池，屬期數最大單位，會留待日後發售。

至於九龍建業(034)海茵莊園預告會在未來1至2周內，推出更多內園單位應市，特色單位則考慮招標發售。九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳稱，迄今售出601伙，佔項目的四成，套現約36億元，平均呎價約21,811元。該盤昨向傳媒展示第1座31樓B2連裝修單位，實用面積321方呎，屬項目分層單位中最大的一房間隔。