周末新盤成交按周跌逾一成 The YOHO Hub II次輪沽204伙｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(18及19日)共錄得約245宗成交，較上周280宗回落約12.5%。

新盤市場持續周周有樓賣，近月周末成交穩定200宗以上。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(18及19日)共錄得約245宗成交，較上周280宗回落約12.5%。主力屬焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)港鐵元朗站現樓項目「The YOHO Hub II」周六(18日)次輪推售213伙，即日沽出204伙，佔周末成交約83.3%，銷售當日A組時段亦不乏大手買家，有斥資超過1,800萬元購入2伙三房單位。

大手客所購單位涵蓋1座26樓A室、16樓B室及15樓B室，實用面積由661至716方呎，成交價分別為1,867.1萬、1,653萬及1,648.1萬元，呎價介乎24,933元至26,007元。據了解，買家參觀現樓後，被海景吸引外，亦心儀逾7.5萬方呎臨海會所及園林。另售出第3座19樓B室，兩房開放式廚房連儲物室間隔，實用面積468方呎，成交價1,151.8萬元，呎價約24,611元。

啟德新盤現樓登場後熱賣，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」周末兩日連沽4伙，包括錄得大手買家「一客三食」，斥逾5,168萬元購入3伙三房一套單位。

#LYOS 劈價推售單日賣 6 伙

至於長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS周日(19日)最多劈價32%推售28伙分層單位及花園複式單位，據成交紀錄冊顯示，項目即日售出6伙，成交價由333.9萬至1,323.3萬元。其中複式C座地下及1樓19號室，實用面積778方呎，連351方呎花園及306方呎天台，以約1,323.3萬元售出，呎價約17,008元。

據成交紀錄冊顯示，上述單位原於2021年11月底以1,565萬元售出，呎價約20,116元，即現重售價較兩年半前回落241.7萬元或15.4%。發展商早前表明，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，集團或向撻訂買家追討差價。