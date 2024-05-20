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地產
2024-05-20 11:13:09

周末新盤成交按周跌逾一成 The YOHO Hub II次輪沽204伙｜一手市況

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周末新盤成交按周跌逾一成 The YOHO Hub II次輪沽204伙｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(18及19日)共錄得約245宗成交，較上周280宗回落約12.5%。

新盤市場持續周周有樓賣，近月周末成交穩定200宗以上。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(1819)共錄得約245宗成交，較上周280宗回落約12.5%。主力屬焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)港鐵元朗站現樓項目「The YOHO Hub II」周六(18)次輪推售213伙，即日沽出204伙，佔周末成交約83.3%，銷售當日A組時段亦不乏大手買家，有斥資超過1,800萬元購入2伙三房單位。

發展商指，項目開賣9日累售414伙，佔可售單位約98%，套現超過37億元。另外，預計於未來兩至三周內推出屯門「NOVO LAND」第3B期，涉及約769伙。

MIAMI QUAY I兩房呎售逾2.46

啟德新盤現樓登場後熱賣，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I周末兩日連沽4伙，包括錄得大手買家「一客三食」，斥逾5,168萬元購入3伙三房一套單位。

大手客所購單位涵蓋126A室、16B室及15B室，實用面積由661716方呎，成交價分別為1,867.1萬、1,653萬及1,648.1萬元，呎價介乎24,933元至26,007元。據了解，買家參觀現樓後，被海景吸引外，亦心儀逾7.5萬方呎臨海會所及園林。另售出第319B室，兩房開放式廚房連儲物室間隔，實用面積468方呎，成交價1,151.8萬元，呎價約24,611元。

發展商表示，「MIAMI QUAY I」以現樓推售一星期內速沽20伙，套現近2.4億元。

#LYOS劈價推售單日賣6

至於長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS周日(19)最多劈價32%推售28分層單位及花園複式單成交紀錄冊顯示，項目即日售出6伙，成交價由333.91,323.3萬元其中複式C座地下及119號室，實用面積778方呎，連351方呎花園及306方呎天台，以約1,323.3萬元售出，呎價約17,008

據成交紀錄冊顯示，上述單位原於202111月底以1,565萬元售出，呎價約20,116元，即現重售價較兩年半前回落241.7萬元或15.4%。發展商早前表明，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，集團或向撻訂買家追討差價。

周末新盤成交按周跌逾一成 The YOHO Hub II次輪沽204伙｜一手市況

長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS單日售出6伙，成交價由333.9萬至1,323.3萬元。(資料圖片)

海茵莊園周末套現969

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」周日連錄2宗成交，涉及金額約969.4萬元。售出單位包括229C2室，實用面積222方呎，成交價423.3萬元，平均呎價約19,068元；另一單位為232C12室，實用面積298方呎，以546.1萬元成交，平均呎價約18,326元。項目於年初至今共售出239伙，套現逾12.3億元。

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周末新盤成交按周跌逾一成 The YOHO Hub II次輪沽204伙｜一手市況

「海茵莊園」周日連錄2宗成交，涉及金額約969.4萬元。(資料圖片)

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