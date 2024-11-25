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地產
2024-11-25 12:40:00

周末新盤成交錄190宗 按周急升5倍 101 KINGS ROAD首輪沽98伙｜一手市況

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周末新盤成交錄190宗 按周急升5倍 101 KINGS ROAD首輪沽98伙｜一手市況

周末新盤成交錄190宗 按周急升5倍 101 KINGS ROAD首輪沽98伙｜一手市況

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新盤開售帶動一手銷情回溫，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(23日及24)錄得約190宗成交，較上周僅30宗成交，按周勁升逾5倍，不過較上月周末新盤成交約400宗水平仍有差距。宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」周日(23)首輪發售157伙，即日沽出98伙；另泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」同日首輪公開發售81伙，周末合共沽出52伙，兩盤售出單位佔周末新盤成交近79%

宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」沽出單位包括40伙一房及58伙兩房，當中年輕買家約佔五成，自用及投資客戶各佔一半。另外，項目自開售以來收到不少關於特色單位的查詢，集團有機會於短期內推出部分特色單位應市。她補充，項目連同早前招標售出的3伙三房單位，項目於短短一周內共售出101伙，套現逾8億元。

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滙都II開賣首兩日售出52伙

泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都II」開賣首兩日合共沽出52伙，成交金額約2.2億元，連同第1期「滙都 I」，整個項目迄今累售464伙，套現約23.5億元。他指，「滙都II」目前只尚餘20多伙可供銷售，發展商考慮短期內加推應市，而銷售中心亦見全日人潮如湧。

滙都II兩日累沽52伙 套現2.2億 泛海國際：考慮短期內加推｜洪水橋新盤 周末新盤成交錄190宗 按周急升5倍 101 KINGS ROAD首輪沽98伙｜一手市況 101 KINGS ROAD標售2伙三房 涉資近2800萬｜炮台山新盤

啟德維港1號周末連沽2伙

啟德現樓新盤銷情持續，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」已屆現樓，周日(24)連環促成2宗海景戶成交，涉資約1,908.1萬元。

成交單位包括第320B室，三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積627方呎，以1,288.5萬元售出，呎價20,550元。另第55C室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積305方呎，成交價619.6萬元，呎價20,315元。

至於中國海外發展旗下啟德現樓新盤「維港1號」周末共沽出2伙，套現1,868.3萬元。涉及單位為第1A27D室，實用面積444方呎，屬兩房 (開放式廚房)間隔，以915.8萬元成交，呎價20,626元；以及第1A31F室，實用面積447方呎，屬兩房房 (開放式廚房)間隔，以952.5萬元成交，呎價21,309元。

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綜合市場資訊，一手市場本月截止過去周末合共錄得約850宗成交，本周將迎來全新盤發售，中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」於周二(26)首輪發售32伙；中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，11月全月一手新盤錄得約1,200宗成交。

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