周末新盤成交錄190宗 按周急升5倍 101 KINGS ROAD首輪沽98伙｜一手市況

新盤開售帶動一手銷情回溫，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(23日及24日)錄得約190宗成交，較上周僅30宗成交，按周勁升逾5倍，不過較上月周末新盤成交約400宗水平仍有差距。宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」周日(23日)首輪發售157伙，即日沽出98伙；另泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」同日首輪公開發售81伙，周末合共沽出52伙，兩盤售出單位佔周末新盤成交近79%。

宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」沽出單位包括40伙一房及58伙兩房，當中年輕買家約佔五成，自用及投資客戶各佔一半。另外，項目自開售以來收到不少關於特色單位的查詢，集團有機會於短期內推出部分特色單位應市。她補充，項目連同早前招標售出的3伙三房單位，項目於短短一周內共售出101伙，套現逾8億元。