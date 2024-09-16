周末新盤成交錄28宗 按周跌近五成 新地3屯門盤熱賣｜一手市況

減息結果公布在即，買家採觀望態度謹慎入市，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(14日及15日)共錄得約28宗成交，較上周約53宗，按周下跌約47%。新鴻基地產(016)旗下3屯門新盤有交易，當中「NOVO LAND」第3B期周末兩日連沽7伙，合共套現2,923.31萬元。
據成交紀錄冊顯示，該批單位實用面積分別為292和434方呎，成交價由367.71萬至537.72萬元。售價最高單位為Fiskars 第1座20樓D室，實用面積434方呎，呎價約12,390元。
御海灣II連平台兩房1036萬成交
同系區內已屆現樓的新盤「御半山」則售出1B座12樓A室，實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價794.92萬元，呎價約16,985元；另「御海灣II」周日售出1伙連平台特色戶，單位為1座3樓H室，兩房間隔，實用面積440方呎，連285方呎平台，以1,036.8萬元成交，呎價約23,564元。
啟德海灣第1期周末沽2伙 再加推12伙優惠單位
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期於過去周末合共錄得2宗成交，涉及金額近1,800萬元。成交單位包括第2B座6樓C室，實用面積450方呎，兩房間隔，以828.3萬元售出，呎價18,407元；新買家為本地客，擬計劃購入單位作長綫收租之用；另第2A座11樓D室，實用面積534方呎，兩房連儲物室間隔，成交價969.8萬元，呎價18,161元；新買家同為本地客，計劃購入單位作換樓之用。
發展商見銷情暢旺，繼續加推12個精選單位，個別單位最高可享35.75%折扣率，包括6伙一房及6伙兩房。單位折實售價及呎價最低單位為2A座1樓G室，一房間隔，實用面積306方呎，折實售價487.4萬元，折實呎價15,928元。
柏蔚森售出2伙維港景單位
另一跑道區新盤亦獲買家追捧，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德「柏蔚森」過去周末連沽2伙樓王AZURE FOREST單位，該2伙兩房均享向南維港景緻。成交單位包括第1座12樓G室，兩房間隔，實用面積395方呎，以686.4萬元售出，呎價17,377元。另一伙為第1座6樓F室，兩房間隔，實用面積382方呎，成交價655.7萬元，呎價17,165元。
發展商表示，項目開售一個多月共售出328伙，佔可售單位近72%，套現逾22.5億元，創撤辣後啟德區最暢銷新盤記錄。自限時中秋優惠生效後，銷情持續向好，其中「柏蔚森III」海景樓王AZURE FOREST最受買家追捧，大部分單位享罕有正南維港海景或開揚遊艇海景，因此計劃稍後加推維港海景單位，以回應市場需求。
KOKO ROSSO兩房獲換樓客逾千萬承接
會德豐地產旗下藍田「KOKO HILLS」發展項目第3A期「KOKO ROSSO」周日(15日)售出2伙，套現約1,920萬元。是次成交單位包括6座1樓F室，屬兩房開放式廚房連平台單位，實用面積460方呎，連356方呎平台，以1,046.3萬元售出，呎價約22,746元。據悉，買家從事金融業，現居同區屋苑匯景花園，希望舊樓換新樓，且喜歡單位擁大平台兼私隱度高，故購入作自住。
另一宗成交單位為6座12樓B室，屬兩房開放式廚房單位，實用面積468方呎，成交價873.8萬元，呎價約18,671元。據悉，買家鍾情藍田區配套發展成熟，且喜歡屋苑內園環境，故參觀單位後即日決定購入自住。
PARK SEASONS兩房呎售1.45萬
同系將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」繼早前一周內連售8個單位後，周六(14日)再售出第2B座18樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積451方呎，以654.2萬元成交，呎價約14,506元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出826伙，套現近52億元。