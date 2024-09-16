周末新盤成交錄28宗 按周跌近五成 新地3屯門盤熱賣｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末(14日及15日)共錄得約28宗成交，較上周約53宗，按周下跌約47%。(資料圖片)

減息結果公布在即，買家採觀望態度謹慎入市，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(14日及15日)共錄得約28宗成交，較上周約53宗，按周下跌約47%。新鴻基地產(016)旗下3屯門新盤有交易，當中「NOVO LAND」第3B期周末兩日連沽7伙，合共套現2,923.31萬元。

據成交紀錄冊顯示，該批單位實用面積分別為292和434方呎，成交價由367.71萬至537.72萬元。售價最高單位為Fiskars 第1座20樓D室，實用面積434方呎，呎價約12,390元。

御海灣 II連平台兩房1036萬成交

同系區內已屆現樓的新盤「御半山」則售出1B座12樓A室，實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價794.92萬元，呎價約16,985元；另「御海灣II」周日售出1伙連平台特色戶，單位為1座3樓H室，兩房間隔，實用面積440方呎，連285方呎平台，以1,036.8萬元成交，呎價約23,564元。