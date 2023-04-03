商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高

隨著本港通關，加上剛過去的香港藝術月吸引不少旅客訪港，新世界發展(017)旗下尖沙咀K11 MUSEA今年首季生意額報捷，按年上升超過1倍，每月生意額按月均錄得10%增長，各項零售類別的生意額均有增幅，其中美妝、高級時裝及珠寶鐘錶類別成績最為出眾，分別按年飆升約1.7倍及1倍；而藝術展覽「City As Studio」開幕後成功吸引大量藝術愛好者及旅客，帶動人流比起去年同期上升近2倍。

為迎接復活節長假期，於本月7日至10日期間，K11 MUSEA與法式家庭時尚概念店Petit Bazaar合作，於地庫2樓的「Kids’Zone」將帶來一系列節日限定體驗及獨家獎賞，包括讓小朋友親手製作可愛兔仔頭飾、參與填色、投擲豆袋小遊戲、免費派發氣球及驚喜禮遇，讓顧客享受親子時光及歡度假期。