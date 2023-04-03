商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高

隨著本港通關，加上剛過去的香港藝術月吸引不少旅客訪港，新世界發展(017)旗下尖沙咀K11 MUSEA今年首季生意額報捷，按年上升超過1倍，每月生意額按月均錄得10%增長，各項零售類別的生意額均有增幅，其中美妝、高級時裝及珠寶鐘錶類別成績最為出眾，分別按年飆升約1.7倍及1倍；而藝術展覽「City As Studio」開幕後成功吸引大量藝術愛好者及旅客，帶動人流比起去年同期上升近2倍。
為迎接復活節長假期，於本月7日至10日期間，K11 MUSEA與法式家庭時尚概念店Petit Bazaar合作，於地庫2樓的「Kids’Zone」將帶來一系列節日限定體驗及獨家獎賞，包括讓小朋友親手製作可愛兔仔頭飾、參與填色、投擲豆袋小遊戲、免費派發氣球及驚喜禮遇，讓顧客享受親子時光及歡度假期。
另外，K11 MUSEA為迎接通關後首個「五一黃金周」，將為本地顧客及海外旅客延續全城消費獎賞，無須任何消費，即可獲贈高達2,200元，包括餐飲、時裝、美妝、珠寶、親子及藝術體驗等範疇的電子禮劵及購物禮遇。K11 MUSEA更由本月24日至5月3日期間，加碼推出「Beauty Surprise」全城消費獎賞，是次禮遇適用於購買K11 MUSEA全部美妝品牌，例如人氣品牌ARMANI beauty、CHANEL BEAUTÉ、Christian Louboutin Beauty、Dior Beauty及Jo Malone London，當中指定美妝品牌指定套裝半價，部份亦會免費贈送禮品包等，與大眾及旅客同樂。
K11 MUSEA首季丁財兩旺，生意按年飆升超過1倍，預計復活節及「五一黃金周」長假期後，顧客的消費意欲增加及消費金額上升，相信會進一步提高第二季度的銷售數據。