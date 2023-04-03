熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-04-03 20:30:00

商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高

分享：
商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高

商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高

隨著本港通關，加上剛過去的香港藝術月吸引不少旅客訪港，新世界發展(017)旗下尖沙咀K11 MUSEA今年首季生意額報捷，按年上升超過1倍，每月生意額按月均錄得10%增長，各項零售類別的生意額均有增幅，其中美妝、高級時裝及珠寶鐘錶類別成績最為出眾，分別按年飆升約1.7倍及1倍；而藝術展覽「City As Studio」開幕後成功吸引大量藝術愛好者及旅客，帶動人流比起去年同期上升近2倍。

為迎接復活節長假期，於本月7日至10日期間，K11 MUSEA與法式家庭時尚概念店Petit Bazaar合作，於地庫2樓的「KidsZone」將帶來一系列節日限定體驗及獨家獎賞，包括讓小朋友親手製作可愛兔仔頭飾、參與填色、投擲豆袋小遊戲、免費派發氣球及驚喜禮遇，讓顧客享受親子時光及歡度假期。

商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高 商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高 商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高 商場動態｜K11 MUSEA首季生意額按年升逾1倍 創季度新高

另外，K11 MUSEA為迎接通關後首個「五一黃金周」，將為本地顧客及海外旅客延續全城消費獎賞，無須任何消費，即可獲贈高達2,200元，包括餐飲、時裝、美妝、珠寶、親子及藝術體驗等範疇的電子禮劵及購物禮遇。K11 MUSEA更由本月24日至53日期間，加碼推出「Beauty Surprise」全城消費獎賞，是次禮遇適用於購買K11 MUSEA全部美妝品牌，例如人氣品牌ARMANI beautyCHANEL BEAUTÉChristian Louboutin BeautyDior BeautyJo Malone London，當中指定美妝品牌指定套裝半價，部份亦會免費贈送禮品包等，與大眾及旅客同樂。

K11 MUSEA首季丁財兩旺，生意按年飆升超過1倍，預計復活節及「五一黃金周」長假期後，顧客的消費意欲增加及消費金額上升，相信會進一步提高第二季度的銷售數據。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受