商場｜K11 Art Mall出租率100% 銷售額按年升逾15%

受惠於租戶業務表現良好，K11 Art Mall去年7月至11月的銷售額按年升超過15%，比政府統計處公布去年同期零售業總銷貨額的按年升幅0.8%為高，成績跑嬴大市；而聖誕節及除夕的銷售及人流按年均達雙位數升幅，單日人流更創近十年新高；K11 Art Mall的新會員增長率亦按年上升達兩成。

聖誕除夕銷售及人流達雙位數升幅

過去一年，K11 Art Mall租戶業務理想，整體銷售額按年升超過15%，尤其是咖啡室及甜品類別商戶，和銷售生活時尚產品的商店銷售額分別按年升近四成及八成。為進一步刺激人流及針對「Z世代」客群的喜好，K11 Art Mall於去年12月連續五星期舉行「MUSIK11: Winter Sparks燃點音樂新勢力」音樂會，邀請超過20位新世代女團，及本地樂壇新星進行免費的現場音樂表演及節日倒數。

K11 Art Mall又聯同各大品牌，打造與音樂會主題相應的聖誕裝飾及體驗活動，反應相當熱烈，令聖誕節及除夕的銷售及人流按年均達雙位數升幅，單日人流創近十年新高，而當中聖誕周末市集銷售額較去年同期升15%。隨著防疫措施放寬及逐步通關，K11 Art Mall預計農曆新年期間，商戶的銷售額及整體人流將會進一步提升。