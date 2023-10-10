返回 地產 2023-10-10 15:30:00 商廈市況｜上環信德中心上月錄7.78億大額全層成交 1600呎低層戶意向價3400萬 分享： 上環信德中心招商局大樓一伙低層望少海景的1,600多呎單位，現以意向價3,400萬元放售，同時亦以意向月租58,320元放租。 上環信德中心招商局大樓於上月錄得大手成交，由「小巴大王」馬亞木家族持有的高層全層單位，以7.78億元易手，成交呎價約30,636元。新近該廈有業主趁機沽售手持的1,600多呎低層單位，意向售價3,400萬元，同時亦以意向月租58,320元放租。 單位間隔四正，享部分維港海景。 享部分維港海景 利嘉閣(工商舖)商業部/商舖部及投資部聯席董事陳國基表示，獲委託交吉放售及放租的信德中心招商局大廈位於低層，物業建築面積1,620方呎，以意向售價3,400萬元計，折合建築呎價21,000元，意向呎租則約36元。他指出，該單位間隔四正，享部分維港海景，加大廈正處港鐵上環站及上環港澳碼頭上蓋，往來澳門、珠海及全港各區均方快捷，佔盡地利優勢。他補充，本港商廈呎價已由高位回落至合理水平，而上述單位的自身條件優厚，投資自用皆宜。 即睇上環信德中心放盤(HOUSE730)