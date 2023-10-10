熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-10 15:30:00

商廈市況｜上環信德中心上月錄7.78億大額全層成交 1600呎低層戶意向價3400萬

分享：
上環信德中心招商局大樓一伙低層望少海景的1,600多呎單位，現以意向價3,400萬元放售，同時亦以意向月租58,320元放租。

上環信德中心招商局大樓一伙低層望少海景的1,600多呎單位，現以意向價3,400萬元放售，同時亦以意向月租58,320元放租。

上環信德中心招商局大樓於上月錄得大手成交，由「小巴大王」馬亞木家族持有的高層全層單位，以7.78億元易手，成交呎價約30,636元。新近該廈有業主趁機沽售手持的1,600多呎低層單位，意向售價3,400萬元，同時亦以意向月租58,320元放租。

單位間隔四正，享部分維港海景。

單位間隔四正，享部分維港海景。

享部分維港海景

利嘉閣(工商舖)商業部/商舖部及投資部聯席董事陳國基表示，獲委託交吉放售及放租的信德中心招商局大廈位於低層，物業建築面積1,620方呎，以意向售價3,400萬元計，折合建築呎價21,000元，意向呎租則約36元。他指出，該單位間隔四正，享部分維港海景，加大廈正處港鐵上環站及上環港澳碼頭上蓋，往來澳門、珠海及全港各區均方快捷，佔盡地利優勢。他補充，本港商廈呎價已由高位回落至合理水平，而上述單位的自身條件優厚，投資自用皆宜。

即睇上環信德中心放盤(HOUSE730)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受