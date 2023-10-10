商廈市況｜上環信德中心上月錄7.78億大額全層成交 1600呎低層戶意向價3400萬

享部分維港海景

利嘉閣(工商舖)商業部/商舖部及投資部聯席董事陳國基表示，獲委託交吉放售及放租的信德中心招商局大廈位於低層，物業建築面積1,620方呎，以意向售價3,400萬元計，折合建築呎價21,000元，意向呎租則約36元。他指出，該單位間隔四正，享部分維港海景，加大廈正處港鐵上環站及上環港澳碼頭上蓋，往來澳門、珠海及全港各區均方快捷，佔盡地利優勢。他補充，本港商廈呎價已由高位回落至合理水平，而上述單位的自身條件優厚，投資自用皆宜。

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