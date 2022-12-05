商廈市況｜仲量聯行：本港寫字樓裝修成本按年升8.3% 較去年輕微放緩 亞太區排第8

香港生活指數高企，就連寫字樓裝修成本也按年遞升。仲量聯行今日發表的《2022/2023亞太區裝修成本指引》顯示，2022年香港寫字樓的平均設計及建築成本，按年上升8.3%至每方呎130美元(約1,015港元)，較2021年的9%增長稍為放緩，並在30個亞太地區中排名第8位。

料明年成本續升 本港裝修建築成本從2021年的平均每方呎120美元，升至今年的平均每方呎130美元，市場競爭導致競投項目的邊際利潤率受到壓縮，有助降低價格上漲所帶來的影響。仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜表示，本港市道逐步復甦，卻遇上全球通脹上升及金融流動性收緊，導致全球需求放緩的情況，為市場帶來好壞參半的信號。儘管疫情相關因素令成本上升，但因競爭導致邊際利潤收窄，香港的裝修價格在過去幾年一直維持穩定，但該行亦預期2023年的成本將繼續上升。

他補充，由於內地和香港尚未完全通關，到港的建築材料物流運輸仍存在不確定性，導致成本增加，建議租戶宜提前規劃新的工作空間，並採用裝修成本較低的靈活辦公室設計，以便更有效控制成本和施工時間。