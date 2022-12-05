商廈市況｜仲量聯行：本港寫字樓裝修成本按年升8.3% 較去年輕微放緩 亞太區排第8

香港生活指數高企，就連寫字樓裝修成本也按年遞升。仲量聯行今日發表的《2022/2023亞太區裝修成本指引》顯示，2022年香港寫字樓的平均設計及建築成本，按年上升8.3%至每方呎130美元(約1,015港元)，較2021年的9%增長稍為放緩，並在30個亞太地區中排名第8位。
料明年成本續升
本港裝修建築成本從2021年的平均每方呎120美元，升至今年的平均每方呎130美元，市場競爭導致競投項目的邊際利潤率受到壓縮，有助降低價格上漲所帶來的影響。仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜表示，本港市道逐步復甦，卻遇上全球通脹上升及金融流動性收緊，導致全球需求放緩的情況，為市場帶來好壞參半的信號。儘管疫情相關因素令成本上升，但因競爭導致邊際利潤收窄，香港的裝修價格在過去幾年一直維持穩定，但該行亦預期2023年的成本將繼續上升。
他補充，由於內地和香港尚未完全通關，到港的建築材料物流運輸仍存在不確定性，導致成本增加，建議租戶宜提前規劃新的工作空間，並採用裝修成本較低的靈活辦公室設計，以便更有效控制成本和施工時間。
悉尼「踢走」東京成榜首
另外，今年亞太地區寫字樓的平均裝修成本，比去年同期增加4.5%，當中以澳洲、新加坡、馬來西亞和南亞市場的裝修價格升幅最大，當中悉尼在5年來首次超越東京，成為亞太地區最昂貴的寫字樓裝修市場；東京則由2017至2021年連續5年佔據榜首，今年排名第3位，僅次於悉尼和坎培拉。仲量聯行亞太區項目發展部執行董事總經理Martin Hinge表示，儘管大多數市場已經恢復正常，但仍有不少市場仍面對來自新冠疫情的挑戰，預計這些因素將持續推動未來12個月的建築價格上漲。他又指，除非發生另一項足以遏止或逆轉目前趨勢的重大經濟事件，預料裝修成本的增幅，將於2023年底放緩