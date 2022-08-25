商廈市況｜仲量聯行：7月甲廈空置率升至9.6% 尖沙咀租金微升0.3%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，由於7月有數個具規模的寫字樓單位重投市場，同時正值寫字樓傳統租賃淡季，導致整體甲級寫字樓空置率升至9.6%。7月整體甲級寫字樓空置率較6月的9.4%略為上升，其中中環空置率由6月的7.9%上升至8.2%，而九龍東空置率則回落至12.6%。

暑假屬寫字樓租賃淡季 仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，7月及8月為寫字樓市場的傳統淡季，加上大部分國家已重新開放邊境，不少企業的管理層均離境外遊，因此，這兩個月市況較淡靜，但相信寫字樓市場的租賃交投，將會在未來幾個月見改善。若本地完全撤銷隔離措施，預料會為寫字樓租賃市場帶來突破性需求。