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地產
2022-08-25 16:31:34

商廈市況｜仲量聯行：7月甲廈空置率升至9.6% 尖沙咀租金微升0.3%

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仲量聯行指，暑假是寫字樓傳統租賃淡季，7月甲級寫字樓空置率較6月略為上升，其中中環空置率由6月的7.9%上升至8.2%，九龍東空置率則回落至12.6%。(資料圖片)

仲量聯行指，暑假是寫字樓傳統租賃淡季，7月甲級寫字樓空置率較6月略為上升，其中中環空置率由6月的7.9%上升至8.2%，九龍東空置率則回落至12.6%。(資料圖片)

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，由於7月有數個具規模的寫字樓單位重投市場，同時正值寫字樓傳統租賃淡季，導致整體甲級寫字樓空置率升至9.6%7月整體甲級寫字樓空置率較6月的9.4%略為上升，其中中環空置率由6月的7.9%上升至8.2%，而九龍東空置率則回落至12.6%

暑假屬寫字樓租賃淡季

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，7月及8月為寫字樓市場的傳統淡季，加上大部分國家已重新開放邊境，不少企業的管理層均離境外遊，因此，這兩個月市況較淡靜，但相信寫字樓市場的租賃交投，將會在未來幾個月見改善。若本地完全撤銷隔離措施，預料會為寫字樓租賃市場帶來突破性需求。

由於上月有一座政府大樓於啟德落成，導致7月整體甲級寫字樓市場錄得217,000方呎淨吸納量，而月内較矚目的辦公室擴張個案，為遠東宏信租用西九龍環球貿易廣場10,100方呎建築面積樓面，屬現址擴張。另外，共享工作空間營運商IWG，同樣在上述大廈租用33,000方呎建築面積樓面，以配合辦公室擴張。仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，7月整體甲級寫字樓租金按月進一步下跌0.1%。主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金皆錄得輕微跌幅，分別下跌0.1%0.2%，而尖沙咀租金則微升0.3%

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