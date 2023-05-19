商廈市況｜信德中心招商局大廈一籃子單位出售 市值1.5億

受惠於中港全面通關及振興經濟等因素，港島區商廈買賣市場漸趨活躍，近期亦有個別中資巨企進駐核心區甲廈，帶動區内寫字樓備受關注。新近有投資者趁勢放售上環信德中心招商局大廈低層一籃子單位，並委託中原(工商舖)作獨家銷售代理，意向呎價23,000元起，項目總市值約1.5億餘元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，今次獨家代理放售的項目位於上環干諾道中168號信德中心招商局大廈9樓，當中912室及913室屬正𨋢城市景單位，建築面積合共約2,114方呎，意向呎價約23,000元；至於901及920室相連單位及902室則屬單邊正海單位，建築面積合共約4,105方呎，意向呎價則約25,000元。
該廈最新成交呎價3.22萬元
謝立生指，該物業擁上環區罕有大樓面單位，為港島區指標甲級商廈，該廈擁有獨立高級電梯大堂及私家車直達大班候車處，物業地庫至8樓為商業基座，設有不少食肆及商店，9樓至40樓則為寫字樓樓層，樓面附有整齊裝修及來去水位，可即買即用，大廈開則四正實用，單位更可享有開揚維多利亞海景，屬區内優質甲廈。同時，該廈最新錄得的一宗買賣成交為中層單位，面積約1,632方呎，成交呎價約32,240元，故與今番叫價相比的話，差幅約近3成，對準買家及用家而言，甚具吸引力。
謝立生續指，信德中心招商局大廈連接港澳碼頭，且位於上環港鐵站上蓋，附近又設有多條電車及巴士路線，地理位置優越，同時設有大型停車場和商場，配套完善；另一方面，上環區內商廈買賣和租賃於今年首季錄得理想表現，其買賣樓面面積涉及約16,123方呎，較上季度增加約8%，加上上環區寫字樓造價對比中區相宜，單位面積選擇多，料會受需穿梭中港澳的企業積極洽租，物業升值潛力更大。