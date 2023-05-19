商廈市況｜信德中心招商局大廈一籃子單位出售 市值1.5億

新近有投資者趁勢放售上環信德中心招商局大廈低層一籃子單位，並委託中原(工商舖)作獨家銷售代理。

受惠於中港全面通關及振興經濟等因素，港島區商廈買賣市場漸趨活躍，近期亦有個別中資巨企進駐核心區甲廈，帶動區内寫字樓備受關注。新近有投資者趁勢放售上環信德中心招商局大廈低層一籃子單位，並委託中原(工商舖)作獨家銷售代理，意向呎價23,000元起，項目總市值約1.5億餘元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，今次獨家代理放售的項目位於上環干諾道中168號信德中心招商局大廈9樓，當中912室及913室屬正𨋢城市景單位，建築面積合共約2,114方呎，意向呎價約23,000元；至於901及920室相連單位及902室則屬單邊正海單位，建築面積合共約4,105方呎，意向呎價則約25,000元。