商廈市況｜北角金輪天地全幢截標日期延至2月底

利嘉閣(工商舖)地產首席聯席董事岑威雄表示，獲業主貳發有限公司委託為獨家代理，現以公開招標形式出售位於北角電氣道68號全幢商廈金輪天地，原定於本周五(13日)正午12時截標，惟多個投資者正處於洽購階段，而內地與本港正式通關後，亦吸引內地投資客參與洽談。業主因應農曆新年長假期臨近，以及各潛在買家的要求，將截標日期延長至今年2月28日正午12時；倘若洽談條件適合，亦不排除截標前出售的可能，詳情另行公布。

金輪天地於2020年中旬落成，是區內指標性商廈之一。大廈樓高25層，共提供3部升降機，總建築面積約51,970方呎，標準樓層每層樓面約2,124方呎。鄰近港鐵天后站，附近更有多個公眾停車場，交通便利。