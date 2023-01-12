商廈市況｜北角金輪天地全幢截標日期延至2月底

利嘉閣(工商舖)地產首席聯席董事岑威雄表示，獲業主貳發有限公司委託為獨家代理，現以公開招標形式出售位於北角電氣道68號全幢商廈金輪天地，原定於本周五(13日)正午12時截標，惟多個投資者正處於洽購階段，而內地與本港正式通關後，亦吸引內地投資客參與洽談。業主因應農曆新年長假期臨近，以及各潛在買家的要求，將截標日期延長至今年2月28日正午12時；倘若洽談條件適合，亦不排除截標前出售的可能，詳情另行公布。
金輪天地於2020年中旬落成，是區內指標性商廈之一。大廈樓高25層，共提供3部升降機，總建築面積約51,970方呎，標準樓層每層樓面約2,124方呎。鄰近港鐵天后站，附近更有多個公眾停車場，交通便利。
呎租可達50至80元水平
岑威雄指，該項目大部分樓面已租出，現租客分別有萬寧、多間著名西式食府、高級日式料理等。頂層樓底特高，並有近180度落地玻璃；而20樓以上則可眺望維港兩岸煙花海景，適合高級會所使用。參考天后及銅鑼灣區的銀座式商廈，呎租可達約50至80元水平。
岑威雄續指，目前港島區可供出售的全幢商業大廈為數甚少，而鄰區灣仔新落成的商廈叫價約每方呎2.8萬元至3萬元，可見金輪天地為一次罕有的投資機遇。隨着經濟民生活動恢復，項目除可提供即時租金回報外，亦可把握港鐵會展站落成後所帶來的增長潛力。物業可吸引長線投資者，亦非常適合醫療集團作總部之用。