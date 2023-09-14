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地產
2023-09-14 17:05:00

商廈市況｜尖沙咀星光行一籃子單位放售 入場費最低1280萬 價錢回落最少30%

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尖沙咀指標商廈之一星光行，有業主放售一籃子單位，以折扣優惠價吸客，最低呎價由約14,579元起，入場費最低約1,280萬元。

尖沙咀指標商廈之一星光行，有業主放售一籃子單位，以折扣優惠價吸客，最低呎價由約14,579元起，入場費最低約1,280萬元。

隨著旅客人次漸見回升，尖沙咀廣東道名店街亦出現排隊人龍，更帶動地段內指標商廈受追捧，區內商廈睇樓客亦有增加。區內指標商廈之一的星光行，新近有業主將早前保留作長線收租的多個單位推出市場放售，並推出折扣優惠吸客，折合最低呎價由約14,579元起，入場費最低約1,280萬元起。

正海景單位呎價 曾最高見2.1

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪表示，是次獨家代理放售的單位位於尖沙咀梳士巴利道3號星光行12樓一籃子單位，面積由878方呎至最大2,138方呎不等，業主考慮到市場情況而加設期間限定優惠，準買家於930日前落戶，更可以優惠呎價約14,579元起。當中叫價最相宜的單位為1214室，面積約878方呎，意向價下調至約1,280萬元，優惠呎價調整至約14,579元；另一個可作相連單位則為121011室，面積約2,138方呎，叫價約3,300萬元；而資料顯示，星光行正海景位單位最高呎價曾錄得逾21,000元，今次優惠價已較之前大幅回落三至四成，屬於吸引價，預料會獲投資者趁低吸納，作業務擴充之用。

星光行位處尖沙咀核心臨海地段，部分單位坐擁維港永久海景，加上單位間隔四正實用，面積組合彈性多，能符合不同客人之需要，適合各行各業。李婉琪補充，雖然近月工商舖買賣市場觀望氣氛濃厚，但星光行仍不乏成交，如高層1616A室，月前由印度裔投資者以低價購入，相信是次成交亦屬市況因素促使賣家趁低吸納，加上物業地理位置優越，是為保值之選。

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