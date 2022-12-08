商廈市況｜尖沙咀星光行一籃子物業放售 意向價總值1.45億

環球經濟表現疲弱，股市波動大，促使個別用家及投資者轉投向較穩健的投資產品，其中嚴重低水的寫字樓物業成為關注對象，尤以核心區指標甲廈最受追捧。有見及此，有業主決定放售位處尖沙區核心臨海地段的星光行一籃子單位，涉及總面積約9,624方呎(未核實)，金額共約1.45億元，並委託中原(工商舖)作獨家代理放售項目事宜，首批將先推4個單位，意向呎價約1.25萬元起。

首批 3 個單位已交吉

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪表示，上述獨家代理推售的一籃子物業位於尖沙咀梳士巴利道3號星光行12樓，包括07至16A室。今次率先推出的單位為07至08室、09室、16室及16A室，面積由878方呎(未核實)至1,756方呎(未核實)，意向呎價由1.25萬元起。整個項目涉及總樓面面積約9,624方呎(未核實)，意向價共約1.45億元。

李婉琪指，因應某些新買家的財務需要，業主會考慮提供八年七成借款優惠，利息以大P計算，讓新買家在資金周轉上倍添靈活。今次首批放售中的4個單位，3個單位已交吉，當中09室，面積約878平方呎(未核實)，質素上乘，推出不久已被預留；而另兩個交吉單位面積分別為878平方呎(未核實)及1,298平方呎(未核實)，呎價叫價為1.28萬及1.25萬元，涉資分別為1,123.8萬及1,622.5萬元；而07至08室則連租約形式出售，現以每月租金約5.26萬元承租，租期至2023年6月，叫價為2,897.4萬元。李婉琪稱，該批放售中單位不單坐擁維港海景，間隔四正實用，實用率高，更內置獨立冷氣，適合各行各業。大廈與港鐵尖沙咀站相距不遠，毗鄰的天星碼頭巴士總站亦提供多條巴士及專線小巴往來港九，交通便利。