商廈市況｜新地觀塘The Millennity落成 商場佔地約50萬方呎與apm相若

此外，項目地庫4層停車場共設有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。鄰近亦有約300間餐廳、20間健身中心、5間酒店共提供約1,500間客房。The Millennity地理位置優越，不但相鄰港鐵觀塘站及牛頭角站，鄰近觀塘道更有超過69條巴士線直達港九新界；亦配有行人天橋，接駁創紀之城六期。

投資逾 2000 萬元為 The Millennity 引進建築資訊模型 (BIM)

盧經緯指，The Millennity不但推動使用電動汽車及可再生能源，增設綠化休憩空間，更將應用智能科技融入傳統的建築程序中，以提升其建築工地的健康和安全水平。項目榮獲美國領先能源與環境設計(LEED)及國際健康建築標準認證(WELL)最高級別的鉑金認證，同時獲得香港綠色建築議會頒授的綠建環評(BEAM Plus)新建建築的鉑金認證。

另外，新地亦積極引入嶄新科技，提升整體物業管理水平，投資超過2,000萬元，為The Millennity引進建築資訊模型(BIM)，構建高精確度的立體幾何模型系統，將物業資訊數碼化，從而獲得準確資訊，提升營運效率，完善管理效能。盧經緯稱，集團深信九龍東是本港極具發展潛能的重點商業區域，是次項目配合起動九龍東計劃，將The Millennity打造成商業、綠化、休憩空間兼備的靈活新型商廈。