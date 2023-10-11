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地產
2023-10-11 17:26:44

商廈市況｜旺角銀座式商廈蝕讓求售 意向價低過10年前買入價3000萬

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旺角彌敦道銀座式商廈低層相連樓層連戶外巨形廣告位，以連租約形式放售，意向價約8,720萬元，較10年前購入價低25%。

旺角彌敦道銀座式商廈低層相連樓層連戶外巨形廣告位，以連租約形式放售，意向價約8,720萬元，較10年前購入價低25%。

政府積極推行「夜經濟」，不少核心零售區購物商場紛響應，希望吸引更多本地人和旅客消費。不過，旺角有銀座式商廈單位卻以蝕讓價求售，意向價較10年前買入價為低，帳面低約3,020萬元或約25%

5層高外牆廣告屏幕放售

由中原(工商舖)擔任獨家代理放售的上述物業，位於旺角彌敦道70370512樓全層，物業建築面積分別約2,223方呎及約2,135方呎，意向價約8,720萬元。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周古栓表示，該兩層樓面分別由兩組高級飲食集團租用，項目亦連同一個樓高5層的外牆大型電子顯示屏廣告位一併放售，該廣告位並面向人流暢旺的彌敦道，而整個項目租金回報約有3厘。

2013年買入價約1.174

是次放售物業的業主為投資者，於2013年以約1.174億元購入項目，該業主考慮到現時市況因素而下調至約8,720萬元放售，減幅約25%；周古栓指業主極具誠意，更提供極彈性銷售方案，可採取每層形式獨立洽商。物業採一梯一伙設計，備有兩部客用升降機及消防升降機，單位間隔則方正實用，每層樓高約達4.5米，空間感足，並配備獨立冷氣、煤氣及充足電量，適合餐飲、醫療及零售等用途。此外，物業於2013年落成，位處旺角彌敦道及快富街交界，毗鄰港鐵旺角站A1出口，附近亦有不少小巴及巴士站，交通便捷，同時鄰近有The T.O.P購物商場及旺角中心，由早到晚人流理想。

9月商廈買賣 量跌價升

周古栓指出，9月份寫字樓買賣宗數雖略為回落，惟買賣總金額為16.88億，較8月份的5.38億急升約達213%，升幅明顯反映大額交易有增多跡象；上述物業除可作一般辦公室用途外，更備有餐飲及零售用途概念，投資價值更高。

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