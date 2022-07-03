商廈市況｜會展站效應 灣仔金鐘商廈空置率回落

灣仔會展站開通後，對灣仔區寫字樓略有幫助，當中甲級商廈空置率在逆市下回落，並跑贏大市。據中原(工商舖)統計，5月份港島區整體指標商廈空置率錄得約9.76%，按月增多0.19%，在五大核心商業區中，金鐘及灣仔空置情況有所改善，其中金鐘區5月份指標商廈空置率錄得約8.41%，按月輕微回落0.07%，灣仔區則由4月約12.6%，遞減至最新約12.28%，下跌0.32%，較4月份大為改善。中原(工商舖)預測，隨著會展站效應，加上業主願意調低租金叫價，以及新領導班子上場料將振興經濟的大前提下，預料商廈空置率會見改善。

中上環、銅鑼灣商廈空置率料仍續升

至於中環、上環及銅鑼灣區，空置率均呈升勢，其中中環區由4月約8.19%，上升0.45%至最新約8.64%，而上環區5月份指標商廈空置率為10.17%，按月升幅約1.03%，銅鑼灣最新甲廈空置率亦上升至約8.09%，比上月遞增0.75%。中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，自會展站開通後，加上區內兩幢全新商廈NOVO JAFFE及333 HENNESSY正在市場開售，迅即成為市場焦點，而該兩幢商廈更先後錄得買賣成交個案，帶動灣仔北指標商廈的租務情況。他補充，隨著會展站效應，近日查詢灣仔及金鐘區一帶的商廈租務情況有增多趨勢；區內個別商廈業主則因物業招租多時兼反應一般，擬趁近期利好消息，而加快出貨意欲，議價空間較之前為高。蔡德寶預期，港島區商廈空置情況仍需待一段時間消化，而灣仔及金鐘區商廈空置率相信會繼續跑贏大市，空置率會持續改善。