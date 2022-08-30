商廈市況｜航天城11 SKIES上月落成 料年底前出租率達65%

新世界發展(017)位於香港國際機場航天城的地標式綜合性發展項目11 SKIES，其中甲級寫字樓K11 ATELIER 11 SKIES已於7月落成，目前已有超過20間國際及跨國企業簽訂租約，其中14個共20萬方呎的混合式辦公空間已全數租出，預計今年底前出租率達65%。

總樓面面積 57 萬方呎 最大租用空間逾 3.3 萬方呎

K11 ATELIER 11 SKIES三幢大樓的總樓面面積約57萬方呎，設標準和開放式辦公室，可租用空間介乎1,696至33,868方呎，三幢甲級辦公大樓定位各有不同，主要涵蓋財富管理、健康醫養服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。

20 間國際及跨國企業已簽約

目前已租戶包括中國銀行、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療、東亞銀行(023)、醫思健康等20間國際及跨國企業；而14個混合式辦公空間揉合零售及辦公用途，且與11 SKIES零售部分無縫連接，可提高租戶品牌曝光率。

發展商今日(30日)先向傳媒參觀現樓寫字樓，項目由享譽國際的設計工作室Lead8負責設計，靈感源自航空及飛行，外牆採用玻璃幕牆，反射及捕捉天空色彩；而大堂設有最具標誌性的雙螺旋型樓梯，連接三樓的公共休憩空間。