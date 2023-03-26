商廈市況｜2月買賣僅錄45宗 連續4個月處極低水平 全面通關助追落後

綜合土地註冊處數據，今年2月份全港共錄45宗商廈買賣登記(數字主要反映2至4星期前商廈市場實際市況﹚，較1月份的46宗微跌1宗或2%，持續4個月在半百宗以下的極低水平反覆震盪。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，新春年關商廈表現相對慢熱，惟節日氣氛過後，以及全面通關的助力，商廈買賣已見大有追落後之勢。

2 月買賣量穩值跌 大額成交急跌 80%

2月份商廈買賣登記出現量穩值跌的情況，當中登記金額連瀉兩個月，按月再大減50%，創下自2020年8月以來的31個月新低，僅錄得6.31億元，當中主要是受5,000萬元以上的大額商廈買賣登記出現顯著回落所拖累。

若按物業價格劃分，在7個價格組別的登記量中，錄得4跌2升1持平，在跌幅者中，以5,000萬至1億元以內組別的80%跌幅最嚴峻，由1月的5宗急挫至2月只有1宗；其次是1億元或以上者，亦急跌50%，由2宗跌至1宗，相信是因為傳統春節淡季，大額交投更顯冷清之故。值得一提的是，銀碼介乎1,000萬至2,000萬元以內者的買賣登記，則逆市大升1.67倍，由1月的6宗急增至2月的16宗，並成為月內登記量最活躍的銀碼層。

以地區劃分，在該行觀察的11個分區中，共有4區的登記量按月下跌，當中沙田區由1月的2宗，跌至2月的「零登記」；長沙灣區亦急瀉80%，由前月的5宗，大幅萎縮至2月只有1宗，而九龍灣區登記量也縮減一半至只有1宗。可以留意的是，尖沙咀/佐敦區月內背馳錄得倍升，由1月只有6宗大增至2月共12宗，且成為月內登記量最活躍的觀察區。