商廈市況｜3月份整體寫字樓空置率12% 10個月來首度回落

兩地通關後，商貿活動遞增，帶動寫字樓市場空置率亦回落。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，整體寫字樓空置率於3月底輕微回落至12%，為2022年5月以來首次回落，當中灣仔/銅鑼灣和九龍東的空置率，分別跌落至9.6%和19.3%，中環的空置率則保持平穩。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，自通關以來，睇樓和議價活動變得活躍，受數宗樓面面積較大的單位租賃成交驅動，整體甲級寫字樓市場在3月錄得203,900方呎淨吸納量，整體市場空置率亦下跌。在為數不多的新租賃中，三菱日聯銀行租用啟德AIRSIDE兩層樓面，涉及建築面積約共86,800 方呎，以整合其位於中環和鰂魚涌的寫字樓。

租金方面，仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝指，3月整體寫字樓租金按月下跌0.2%，主要分區市場中，灣仔/銅鑼灣和九龍東租金分別下跌0.4%和0.3%，中環租金則保持平穩。