熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 香港學校 姜濤 港股攻略 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-04-24 15:00:22

商廈市況｜3月份整體寫字樓空置率12% 10個月來首度回落

分享：
中港兩地通關，商貿活動隨即增加，帶動本地寫字樓市場空置率回落，於3月份錄正吸納量。(資料圖片)

中港兩地通關，商貿活動隨即增加，帶動本地寫字樓市場空置率回落，於3月份錄正吸納量。(資料圖片)

兩地通關後，商貿活動遞增，帶動寫字樓市場空置率亦回落。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，整體寫字樓空置率於3月底輕微回落至12%，為20225月以來首次回落，當中灣仔/銅鑼灣和九龍東的空置率，分別跌落至9.6%19.3%，中環的空置率則保持平穩。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，自通關以來，睇樓和議價活動變得活躍，受數宗樓面面積較大的單位租賃成交驅動，整體甲級寫字樓市場在3月錄得203,900方呎淨吸納量，整體市場空置率亦下跌。在為數不多的新租賃中，三菱日聯銀行租用啟德AIRSIDE兩層樓面，涉及建築面積約共86,800 方呎，以整合其位於中環和鰂魚涌的寫字樓。

租金方面，仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝指，3月整體寫字樓租金按月下跌0.2%，主要分區市場中，灣仔/銅鑼灣和九龍東租金分別下跌0.4%0.3%，中環租金則保持平穩。

甲級寫字樓空置率

  

 

日期

  

整體

  

中環

  

灣仔／銅鑼灣

  

港島東

  

尖沙咀

  

九龍東

  

20233月底

  

12.0%

  

9.0%

  

9.6%

  

11.2%

  

11.0%

  

19.3%

  

20232月底

  

12.2%

  

9.0%

  

10.2%

  

11.1%

  

11.1%

  

19.7%

  

資料來源：仲量聯行研究部

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受