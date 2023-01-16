商廈成交｜九龍灣南豐商業中心低層戶595萬易手 呎價5800元 創近年新低

由私募基金太盟投資集團(PAG)夥豐樹產業以約56億元收購九龍灣香港高銀國際中心後，吸引市場聚焦九龍灣區，加上九龍東一直是重點發展轉型的核心商業區之一，並將有多個政府部門進駐東九龍多幢甲級商廈，包括One Kowloon、Landmark East及企業廣場5期等，涉及樓面逾11萬方呎，帶動區內商廈買賣及租賃交投。其中九龍灣指標商廈之一的南豐商業中心低層單位，新近以約595萬元易手，折合成交呎價僅約5,833元，屬近期新低。

年內僅錄 3 宗買賣 呎價均跌穿 6 千

南豐商業中心於1994年落成，樓齡約28年，劉重興指，物業在過去一年共錄得3宗買賣成交，呎價皆跌穿6,000元水平，維持在約5,700至5,900元水平，屬近年新低，而錄得的租務成交則有20宗，呎租介乎14至20元不等。受同區高銀國際中心成功以約56億元易手所帶動，區內商廈亦受個別用家及投資者關注，出現不少查詢個案，個別業主亦面對現實擴大議價空間，因而有利區內商廈物業買賣及租務交投。隨著中港兩地全面通關，寫字樓市況將會有所帶動，他預料九龍灣區亦會受惠，改善目前持續高企的空置率，買賣及租務交投將會轉活。