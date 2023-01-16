商廈成交｜九龍灣南豐商業中心低層戶595萬易手 呎價5800元 創近年新低

由私募基金太盟投資集團(PAG)夥豐樹產業以約56億元收購九龍灣香港高銀國際中心後，吸引市場聚焦九龍灣區，加上九龍東一直是重點發展轉型的核心商業區之一，並將有多個政府部門進駐東九龍多幢甲級商廈，包括One Kowloon、Landmark East及企業廣場5期等，涉及樓面逾11萬方呎，帶動區內商廈買賣及租賃交投。其中九龍灣指標商廈之一的南豐商業中心低層單位，新近以約595萬元易手，折合成交呎價僅約5,833元，屬近期新低。
中原(工商舖)工商部高級區域營業董事劉重興表示，上述由該行促成的買賣成交為九龍灣臨樂街19號南豐商業中心7樓26室，面積約1,020方呎，以交吉形式交易，成交價約595萬元，折合呎價約5,833元。單位望公園景，景觀開揚；買家為用家，打算購入單位自用。原業主於去年中開始放售上述單位，當時叫價約643萬元，其後因應市場變化作出調整，今次成功售出，較原先叫價低約7.5%。資料顯示，該單位於2006年購入，持貨16年半，今次轉售帳面獲利約335萬元，物業升值約128%。
同廈近1200呎單位 月租1.78萬
劉重興續稱，隨著政府多個部門遷入東九龍區，近期有個別行業注目九龍灣區商廈，而該行亦剛促成南豐商業中心一宗租務成交，單位為15樓06室，面積約1,187方呎，成交月租約17,800元，折合呎租約15元。
年內僅錄3宗買賣 呎價均跌穿6千
南豐商業中心於1994年落成，樓齡約28年，劉重興指，物業在過去一年共錄得3宗買賣成交，呎價皆跌穿6,000元水平，維持在約5,700至5,900元水平，屬近年新低，而錄得的租務成交則有20宗，呎租介乎14至20元不等。受同區高銀國際中心成功以約56億元易手所帶動，區內商廈亦受個別用家及投資者關注，出現不少查詢個案，個別業主亦面對現實擴大議價空間，因而有利區內商廈物業買賣及租務交投。隨著中港兩地全面通關，寫字樓市況將會有所帶動，他預料九龍灣區亦會受惠，改善目前持續高企的空置率，買賣及租務交投將會轉活。