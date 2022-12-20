商廈成交｜太盟投資、豐樹56億購高銀金融國際中心 成交價較兩年前平60%

近年屢傳手的九龍灣高銀金融國際中心，於11月下旬成功以56億元易手，以物業總樓面約92萬方呎計，呎價約6,086元，成交價較2020年作價143億元，大幅下調60%，而項目新買家為太盟投資(PAG)及新加坡淡馬錫旗下豐樹產業的合組財團。
新買家需付稅款涉2.38億
上述商廈大額成交為高銀金融國際中心，位於九龍灣啟祥道17號，項目地皮由高銀金融(530)合組財團，於2011年以約34.32億元投得，並於2016年落成，樓高28層，總樓面約有92萬方呎。據資料顯示，上述成交項目之新買家為GOLDSTONE ASSET (HKSAR) LIMITED，其公司董事包括太盟投資集團董事總經理陳德柔，以及豐樹澳洲及北亞區域首席執行官WONG, MUN HOONG，是次交易買家需繳付高達2.38億元作稅款，為成交價的4.25%。
近年屢傳售出 交易一波三折
今年5月被接管人委託招標放售的高銀金融國際中心，原屬商人潘蘇通旗下的高銀金融持有作總部，由於該集團近兩年陷入財困，物業亦一直處於被放售狀態，惟每次交易均告吹。項目於2020年9月被接管人委託標售，當時估值120億元；同年10月，高銀金融公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，但兩個月後再傳出物業以逾140億元易手，但最終未有成事，並再次遭到接管。
今年5月，第一太平戴維斯獲委託就物業進行招標，當時全幢物業市值逾100億元；及至9月份，該項目以67億元售予HG房地產投資香港有限公司，買方稱已支付訂金2.5億元，惟11月時接獲通知指協議終止及沒收訂金，買方因而入稟法庭，要求頒令賣方執行買賣協議。