商廈成交｜太盟投資、豐樹56億購高銀金融國際中心 成交價較兩年前平60%

近年屢傳手的九龍灣高銀金融國際中心，於11月下旬成功以56億元易手，以物業總樓面約92萬方呎計，呎價約6,086元，成交價較2020年作價143億元，大幅下調60%，而項目新買家為太盟投資(PAG)及新加坡淡馬錫旗下豐樹產業的合組財團。

新買家需付稅款涉 2.38 億 上述商廈大額成交為高銀金融國際中心，位於九龍灣啟祥道17號，項目地皮由高銀金融(530)合組財團，於2011年以約34.32億元投得，並於2016年落成，樓高28層，總樓面約有92萬方呎。據資料顯示，上述成交項目之新買家為GOLDSTONE ASSET (HKSAR) LIMITED，其公司董事包括太盟投資集團董事總經理陳德柔，以及豐樹澳洲及北亞區域首席執行官WONG, MUN HOONG，是次交易買家需繳付高達2.38億元作稅款，為成交價的4.25%。