商廈放售｜中環亞洲大廈頂層全層連天台 意向價約3500萬 享外牆廣告權

中環區商廈具地利優勢，供應量亦少，據差餉物業估價署最新發佈的「2022年香港物業報告」指，中西區於2021年並無新商廈落成，陷入供應真空期，區內質素上乘樓面供應愈見罕貴。有業主看準市場需求，將旗下的中環亞洲大廈頂層全層特式單位連天台放售，意向價約3,500萬元。

千呎以下中環全層商廈 量少罕有 中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事梁嘉榮表示，上述放售物業位於中環干諾道中33號亞洲大廈15樓全層連天台及上層天台，全層面積約893方呎，意向價約3,500萬元，平均呎價約39,194元，以交吉形式交易。他指出，業主自用上述物業多年，因有意移民而忍痛割愛；物業位處大廈頂層，可眺望維港景觀，連基本寫字樓裝修及備有獨立洗手間。梁嘉榮補充，中環區商廈不足1,000方呎全層的單位甚為罕有，獨立全層用途廣泛且私隱度高，加上物業專享外牆廣告權，面向人來人往的干諾道中，極具宣傳效益。此外，物業大堂華麗，頗具氣派，備受用家歡迎，故出租率高，預計現時市值呎租約40元。