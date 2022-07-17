商廈放售｜旺角銀座式商廈金鑽璽大廈中層全層連租約 意向呎價約1.3萬

近日投資市場風高浪急，吸引不少投資者轉向工商舖物業作長線投資，其中核心消費區銀座式商廈的租客行業多元化，加上樓齡較新的物業受歡迎程度亦相對較高，漸受投資者追捧入市。新近有業主將旺角金鑽璽大廈14樓全層放售，意向呎價約13,000餘元，涉價約2,532萬元。

擔任上述物業獨家代理的中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，金鑽璽大廈位於旺角彌敦道703號，放售的單位為14樓全層，總面積約1,835方呎，以意向呎價約13,000餘元放售，涉及金額約2,532萬元。物業以連租約形式出售，現時租客從事金融業務，月租約53,000元，折合呎租近29元，租期至2024年，買家更可以股權轉讓形式交易，節省更大入市支出。陳權威續稱，物業地理位置佳，全層樓面內籠四正，預料投資價值理想。

全幢放盤中最平

金鑽璽大廈鄰近旺角港鐵站，步程僅約2分鐘，交通便利，配套設施亦完善。陳權威指，按該廈目前放盤狀況，以意向叫價作對比的話，上述全層單位叫價屬全幢最相宜，加上可以股權轉讓形式作交易，投資潛力可觀。他認為，是次項目屬準買家「進可攻、退可守」的投資項目，加上物業樓齡僅10年，屬區內樓齡較簇新的物業，意向價亦見吸引，預料洽購反應熱烈。