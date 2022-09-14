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地產
2022-09-14 11:40:21

商廈放售｜灣仔乙廈罕有兩全層樓面 意向價約5187萬

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灣仔乙廈勝任商業大廈低層兩個全層樓面合共近4,000方呎，叫價累減近兩成後，現以意向價約5,187萬元放售，平均意向呎價約13,000元。

灣仔乙廈勝任商業大廈低層兩個全層樓面合共近4,000方呎，叫價累減近兩成後，現以意向價約5,187萬元放售，平均意向呎價約13,000元。

自會展站開通後，灣仔工商舖投資氣氛跑贏大市，不少工商舖物業續獲追捧，帶動區內優質乙廈吸納情況見改善；據中原(工商舖)資料顯示，灣仔乙級商廈7月空置率按月下跌0.2%10.11%。新近有業主放售灣仔勝任商業大廈低層兩個全層樓面連外牆廣告位，業主更累積調低叫價近兩成吸客，最新意向呎價約13,000元，涉資約5,187萬元。

外牆廣告位面向人流旺

中原(工商舖)寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，由該行獨家放售的物業位於灣仔莊士敦道163號勝任商業大廈1樓及2樓全層連外牆廣告位，每層面積約1,995方呎，總面積約3,990方呎，以交吉及按現狀形式出售。物業面積適中，間隔四正兼備有分體式冷氣，而外牆廣告位面向人來人往的莊士敦道，可收廣告效益。該廈出租率理想，現時市值呎租約27元。

3個全層單位放售中最平

蕭志浩續稱，今番出售物業地理位置優越，附有電車站及多條巴士路線穿梭港九各區，與港鐵灣仔及會展站亦相距不遠，加上大廈設有平地電梯大堂，出入方便，故向來深受中小企歡迎，亦吸引不少服務性行業，如醫務、會計及教育等。他表示，業主極具誠意出售，因應寫字樓市況而作調整，以優惠呎價約13,000元吸客，叫價累積減幅近兩成。資料顯示，勝任商業大廈全層樓面盤源罕有，該廈現僅有3個全層單位放售，當中以是次放售物業屬最優惠。蕭志浩認為，寫字樓價格在疫情下持續調整，為準買家及租客締造入市良機，而上述物業條件優越，加上毗鄰莊士敦道157159號商廈重建項目，有助帶動周邊物業升值潛力，相信會獲實力投資者垂青。

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